Savunma sanayisi virüsün faturasını çalışanlarına ödetmeye kararlı

Roketsan yönetimi iki haftadır idari izinli saydığı risk grubundaki çalışanlarının idari izinlerini iptal etti. Risk grubunda olan çalışanlar, yıllık izinlerini kullanmaya ya da ücretsiz izin almaya zorlanıyor.

Çalışanlarına yıllık izin zorlamasında bulunan savunma sanayisi firmalarına Roketsan da eklendi.

Roketsan yönetimi iki haftadır idari izinli saydığı risk grubundaki çalışanlarının idari izinlerini iptal etti. Böylece şirket, risk grubu çalışanlarına ücretsiz izni dayatmış oldu. Risk grubu dışındaki çalışanların ise salgının en başından beri risk altında mesai yapmak veya ücretsiz izin almak arasında tercih yapmaya zorlandığı biliniyor.

Çalışanlara yapılan yeni bilgilendirmeye göre iki haftadır idari izinde olan hamile, yasal süt izni kullanan ve Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği dezavantajlı gruplar içerisinde bulunan çalışanların idari izinleri uzatılmadı. Böylece risk grubunda olan çalışanlar, yıllık izinlerini kullanmaya ya da ücretsiz izin almaya zorlanıyor.

Açıklamada engelli Roketsan çalışanlarının da idari izinlerinin son bulduğu bildirildi. Bu çalışanların 31 Mart tarihinden itibaren görev başı yapacakları veya yöneticilerinin onayı çerçevesinde yıllık izin kullanabilecekleri vurgulandı. Ayrıca, Kovid-19 şüphesiyle izolasyon veya tedavi altına alınmış bir kimseyle temas şüphesi olan çalışanların en kısa sürede İşyeri Hekimliği‘ne durumu bildirmeleri istendi. Bu çalışanların yapılacak değerlendirme doğrultusunda belirlenecek şekilde izinli sayılacağı bildirilerek çalışanların karantina altına alınması durumunda, karantina günlerinin ücretsiz izin olarak değerlendirilmesinin önü açılmış oldu.