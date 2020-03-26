Sarar üretime ara verdi, işçilere yıllık izin kullandırttı

Sarar Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar, üretimde çalışan işçilerin yıllık izinlerinin kullandırılacağını belirterek, koronavirüs tehlikesi geçene kadar üretime ara verdiklerini açıkladı.

Sarar Giyim, koronavirüs salgını nedeniyle faailetlerine ikinci bir tarihe kadar ara verme kararı aldı. Üretimde çalışan işçilere yıllık izinlerinin kullandırılacağı belirtildi.

Dünya gazetesinin aktardığı habere göre, yazılı bir açıklama yapan Sarar Giyim’in Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar, şunları söyledi:

"Tüm dünyayı saran COVID-19 virüsü maalesef ülkemizde de ortaya çıkmıştır. İnsan sağlığı için elimizden gelen her şeyi yapmak asli görevimizdir. Bu sebeple beş bin kişiye iş sağladığımız Sarar Group olarak bu sorumluluk bilinci altında, iş yerlerimizin faaliyetlerine ikinci bir tarihe kadar ara verme kararı almış bulunmaktayız. Bir an evvel bu salgının önüne geçebilmek için biz de üzerimize düşenleri yapmaktayız. Memleketimize, devletimize, milletimize ve tüm dünyaya sağlıklı gelecekler dileriz."