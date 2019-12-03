Samsun'da ÇETAŞ işçileriyle dayanışma kente yayılıyor

ÇETAŞ cam işçilerinin direnişi sürerken Atakum Semtevi ve Patronların Ensesindeyiz Ağı, yürüttüğü dayanışma kampanyasının kumanyalarını teslim etmek üzere direniş çadırına bir ziyarette bulundu. Ziyarette dayanışmaya farklı emekçi kesimlerin katkısı vurgulanırken, direnişin Samsun'un diğer ilçelerindeki mücadelelerle ve Türkiye genelindeki diğer işçi direnişleriyle bağının önemine işaret edildi.

Samsun'un Kavak ilçesinde Kristal-İş Sendikası'na örgütlendikleri için patronun işyerini fiilen kapattığı ÇETAŞ fabrikası önünde cam işçileri direnişlerinin 70. gününe girdiler. Samsun merkeze 50 km mesafede bulunan Kavak Organize Sanayi Bölgesi içinde direniş çadırı kuran ve çeşitli müdahalelere maruz kalan işçiler, direnişin ikinci haftasında "grev" kararı almışlardı.

Kristal-İş Sendikası'nın başlattığı hukuki süreçte 37 işçiden 11'i tazminatlarını alarak patronla uzlaşmaya giderken, 26 işçi sendikal tazminat ve diğer hakları için direnişe devam kararı aldı. Sendikanın desteğiyle fabrika önünde direnişi sürdüren işçiler için Atakum Semtevi ve Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı Kasım ayında Samsun'da bir dayanışma kampanyası yürüttü. Kampanyanın sonunda işçi aileleri için hazırlanan kumanyalar Tes-İş Sendikası'nın desteğiyle Kavak'a götürüldü ve bugün direniş çadırına bir dayanışma ziyareti eşliğinde teslim edildi.

DİRENİŞLER ARASINDA DAYANIŞMA

Ziyarette PE dayanışma ağı adına konuşan Belma Nur Kartal, Samsun'da "hemşericiliğin" patronlarla işçileri yan yana getirmediğini belirterek ancak çok farklı emekçi kesimlerden dayanışma katkıları aldıklarını söyledi. Kartal katkıda bulunanların bilgisini işçilerle paylaştı. İşçiler de başından itibaren Organize Sanayi'de sendikalaşmanın yayılmasından patronların korktuğunu ve bu korkuyla Kavak halkını kendilerinden uzaklaştırdığını anlattılar. Buna rağmen, Düzce cam fabrikası işçileri gibi diğer işçilerin dayanışma içinde hareket edebildiğini dile getirdiler.

ÇETAŞ işçilerine çeşitli dayanışma ziyaretleri yapılırken Patronların Ensesindeyiz ağı, direnişin Samsun'un diğer ilçelerindeki mücadelelerle ve Türkiye genelindeki diğer işçi direnişleriyle bağ kurmasını sağlamaya çalışıyor. Çarşamba ovasında kurulmak istenen santrale karşı Pazar günü düzenlenen halk yürüyüşüne PE aracılığıyla ÇETAŞ işçileri de bir dayanışma mesajı göndermişti. Öte yandan Bursa'da Cargill'e karşı direnen işçilerle ÇETAŞ işçileri, karşılıklı selamlama videoları göndererek sınıf dayanışması sergilemişlerdi.

SAMSUN'DA İŞÇİLER İÇİN ÖRNEK

Ziyarette yeni asgari ücret, elektriğe yapılan zamlar, hem inşaat patronlarına hem Sabancı gibi geleneksel sermaye gruplarına yönelik vergi indirimlerine değinilirken devlet ve siyasetin para babalarının emrinde olduğu konuşuldu. Samsun'da Tekel'in özelleştirilmesi, Bafra'daki sigara fabrikasının yabancılara peşkeş çekilmesi üzerine işsizliğin arttığı, esnafın da zor durumda kaldığı hatırlatılarak bu politikaların zararını gören emekçi kesimlerin birleşmesi gerektiği üzerinde duruldu.

PE temsilcileri, tekstil, özel okul gibi alanlarda dayanışma ağının verdiği mücadelelerden bahsederek Samsun'da da direnişin duyulması ve kriz bahanesiyle hakkı yenen işçilerin direnişi örnek alması için uğraşacaklarını söylediler. ÇETAŞ işçileri ise patrona karşı açtıkları davanın ilk duruşmasının 6 Mart 2020'de görüleceği bilgisini vererek uzun soluklu bir mücadeleye hazır olduklarını ifade ettiler. Ziyarette direnişi güçlendirmenin ve kent merkezinde daha fazla duyulmasını sağlamanın yolları üzerine konuşuldu.

'TÜRKİYE İŞÇİ SINIFINA SELAM' ŞİİRLİ DAYANIŞMA MEKTUBU

Atakum Semtevi ve PE ağı adına hazırlanan kumanyalara iliştirilmiş olarak işçilere şu mektup iletildi:

"Direnen ÇETAŞ işçileri kazanacak!

Emeğine sahip çıkan işçi kazanır. Patrona boyun eğmeyen işçi kazanır. Sınıf bilinciyle örgütlenen işçi kazanır.

Mücadele etmeyen ise kaybetmeye mahkumdur.

ÇETAŞ işçileri bu gerçekleri Kavak’ta, Samsun’da, Türkiye’de duyurduğu için şimdiden kazanmıştır.

Samsun’da işçilerin, öğrencilerin, emeklilerin, bilim ve eğitim emekçilerinin bu örnek mücadelenize sundukları dayanışmayı sizlerle paylaşıyoruz.

Selam olsun ÇETAŞ işçilerine!

Emeğimizin çalınmadığı, hakkımızın yenmediği bir Türkiye mücadelesinde bundan sonra hep beraber olacağımıza sonsuz inancımızla...

Komünist şair Nâzım Hikmet’in dediği gibi:

Türkiye işçi sınıfına selam

Selam yaratana!

Tohumların tohumuna, serpilip gelişene selam!

Bütün yemişler dallarınızdadır.

Beklenen günler, güzel günlerimiz ellerinizdedir,

haklı günler, büyük günler,

gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan,

ekmek, gül ve hürriyet günleri.

Türkiye işçi sınıfına selam!

Meydanlarında hasretimizi haykıranlara,

toprağa, kitaba, işe hasretimizi,

hasretimizi, ay yıldızı esir bayrağımıza.

Düşmanı yenecek işçi sınıfımıza selam!

Paranın padişahlığını,

karanlığın, yobazın

ve yabancının roketini yenecek işçi sınıfına selam!

Türkiye işçi sınıfına selam!

Selam yaratana!"