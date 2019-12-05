PTT işçilerinden eylem: 'Küfür eden, tehdit eden, zorla ağır yük taşıttıranlar hesap verecek'

PTT’nin İstanbul Acıbadem’de bulunan Kadıköy-Üsküdar dağıtım merkezinde taşeron olarak çalışan işçiler ağır çalışma koşullarına karşı eylem başlattı.

Posta ve Telgraf Teşkilatı’nın (PTT) İstanbul Acıbadem’de bulunan kargo dağıtım şubesinde işçiler ağır çalışma koşulları nedeniyle işyeri önünde eylem yaptı.

PTT Kargo-Sen’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “İşçilere küfür eden, zorla yük taşıtan, işçiyi işiyle ekmeğiyle tehdit eden herkes hesap verecek! Posta işçileri artık yalnız değil bundan sonra herkes hesabını ona göre yapsın!” denildi.

İstanbul Acıbadem’de bulunan PTT’nin Kadıköy ve Üsküdar dağıtım merkezlerinde çalışan işçilere, mevzuata aykırı bir şekilde ağır yük taşıtılmak istendi.

Geçtiğimiz hafta Kara Cuma, Efsane Cuma ya da Çılgın Cuma olarak anılan indirimli alışveriş gününden kargo emekçilerinin payına angarya düştü.

İnternetten yapılan alışverişlerin artmasıyla, zaten eleman yetersizliğinden kilit haline gelmiş durumda olan kargo şirketlerinde mesai saati dışında da çalıştırılan işçiler isyan etti.

Tehdit edildiklerini belirten yaklaşık 200 işçi iş bırakarak dağıtım merkezi önünde toplandı.

PTT Kargo-Sen, son sürece dair PTT Bölge Müdürü ile görüşecek.