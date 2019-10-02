Peridot Tekstil işçilerine ücret kesintisi

Buca BEGOS 2. Bölge’de yer alan ve yaklaşık 150 işçinin çalıştığı Peridot Tekstil (Adatepe Tekstil) firmasında iki haftadır iş olmadığı gerekçesiyle geri gönderilen işçilere ücret kesintisi yapılıyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na gelen ihbara göre, İzmir Buca'da bulunan BEGOS 2. Bölge’de yer alan ve yaklaşık 150 işçinin çalıştığı Peridot Tekstil (Adatepe Tekstil) firmasında iki haftadır iş olmadığı gerekçesiyle geri gönderilen işçilere ücret kesintisi yapılıyor.

30 Eylül itibariyle yeniden işbaşı yaptıklarını ancak departmanlarda çalışanların zaman zaman iş olmadığı gerekçesiyle gönderildiğini söyleyen işçiler, çalışma koşullarının da kötü olduğunu belirtti.

Bir yandan da üretim baskısı altında çalıştıklarını söyleyen işçiler, yöneticilerinin kendilerine kötü davrandığını, sürekli baskı altında çalıştıklarını, fazla mesailerinin ödenmediğini, zaman zaman belli bölümlerin tuvaletlerinin kilitlendiğini ihbar etti. Maaşlarının iki aydır elden ödendiğini anlatan işçiler, sigortalarının yatırılmadığı konusunda endişe duyduklarını belirtti.

Peridot Tekstil, Karstadt, Bonita, Cecil, Esprit, Mango, Tom Tailor, QVC, Ulla Popken ve C&A gibi büyük firmalarla çalışan Reha Tekstil’in fason üretimini yapıyor.

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