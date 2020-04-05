PE İzmir Tekstil İşçileri Dayanışma Ağı’ndan çağrı: Akar Tekstil’de üretim derhal durdurulmalıdır

Patronların Ensesindeyiz İzmir Tekstil İşçileri Dayanışma Ağı, koronavirüs salgınına rağmen işçilerini ağır koşullar altında çalıştırmaya devam eden Akar Tekstil’de üretimin derhal durdurulması çağrısı yaptı.

Patronların Ensesindeyiz İzmir Tekstil İşçileri Dayanışma Ağı, Akar Tekstil'de yaşananlara ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Akar Tekstil’de çalışan bir işçinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine 6331 Sayılı Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca işten kaçınma hakkını kullanarak işbaşı yapmak istemeyen işçilere sopalarla saldırılmış, işçiler ambulans ile hastaneye kaldırılmıştı. Patronlar bu saldırıdan önce işçilere, İl Sağlık Müdürlüğü’nün raporunun üretime devam edilebileceği yönünde olduğunu söylemiştir. İşçilere yapılan bu saldırı hiçbir koşulda kabul edilemez. Saldırı esnasında yaralanan ve Kovid-19 testi pozitif olan işçi arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Akar Tekstil’de işçilerinin sağılığı ve güvenliği her şeyden daha önceliklidir. Bu doğrultuda:

Akar Tekstil’de üretim fabrikanın tüm bölümlerinde derhal durdurulmalıdır. İşçilere ücretli izin verilmeli ve 14 gün boyunca sağlıkları gözetim altında tutulmalıdır.

İşçiler vakaya kadar kendilerine koruyucu maske dahi verilmediğini ifade ederken ve işçilerde Covid-19 bulgularına rastlanmış iken işyerinde inceleme yapan İl Sağlık Müdürlüğü Ekibi hangi bulgularla “üretime devam edilebilir” raporu vermiştir? İl Sağlık Müdürlüğü bu raporun detaylarını kamuoyu ile paylaşmalıdır.

Akar Tekstil, gelişmelerle ilgili bir açıklama yayınlamış ancak açıklamada işbaşı yapmak istemeyen işçilere saldırı görmezden gelmiştir. Tekstil, işçilere saldıranların kim olduğunu açıklamalı, bu kişilerle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulmalıdır.

Akar Tekstil aynı açıklamada işyerindeki yetkili sendika ile birlikte “dayanışma içerisinde ihracatı desteklemeyi sürdürecekleri” ifadesine yer vermiştir. Sendika patronla değil işçilerle dayanışma içinde olur. İşyerinde işçileri temsil eden sendika işçilerin talebini yerine getirmeli, gerekli tutanakları tutmalı ve Covid-19 pozitif çıkan işyerinde üretimi 6331 sayılı Yasanın 13.maddesinin kendilerine ve işçilere tanıdığı “çalışmaktan kaçınma” hakkının kullanılmasını sağlamalıdır.

Patronların Ensesindeyiz İzmir Tekstil İşçileri Dayanışma Ağı, üretime devam edilerek yaşamları riske atılan Akar Tekstil işçilerinin yanında olmaya devam edecek. Fabrikadaki gelişmeleri takip edeceğiz ve kamuoyu ile paylaşacağız."

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz:

Tel: 0541 940 0514

E-posta: [email protected]

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