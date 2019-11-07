'Patron inatlaştıkça biz de inatlaşacağız'

Tek Yol Plus firmasının taşeronu Platin Yapı tarafından ücretleri ve tazminatları ödenmeden işten çıkartılan inşaat işçilerinin direnişi sürüyor.

Tek Yol Plus firmasının taşeronu Platin Yapı tarafından şirketin iflas ettiği gerekçesiyle maaşları ve tazminatları ödenmeden işten çıkartılan işçilerin Tek Yol Plus'ın Kavacık'taki merkez binası önünde başlattığı eylem dördüncü gününe girdi.

İnşaat-İş Sendikası öncülüğünde eylemi devam ettiren işçiler, haklarını alana kadar eylemi sürdürme kararlılığını dile getirdi.

soL'a konuşan sendika temsilcilerinden biri ,Tek Yol Plus'tan henüz bir yanıt gelmediğini aktarırken, ana firmanın kendileriyle inatlaştığını, ancak direnişteki işçilerin onlardan daha inatçı olduğunu ve tüm haklarını alana kadar direnişi sürdüreceklerini belirtti.

Şirketin bir adım atmaması durumunda eylem çeşitliliğine gidileceğini aktaran sendika temsilcisi, “Şirketin iş yaptığı şantiyelere gideceğiz. Bunları hem kamuoyuna teşhir etmek hem de işçilerin haklarını yemeleri durumunda karşılaşacakları şeyi göstermek adına yapacağız. Bu sadece 'paramızı verin meselesi' değil. Bir işçinin hakkını yediğin zaman bunlarla karşılaşacaksınız, bizimle karşılaşmazsanız, diğer örgütlü işçiyle karşılaşacaksınız” açıklamasında bulundu.

'TÜM ŞANTİYELERİNDE EYLEM YAPACAĞIZ'

Dün şirketin kendi resmi sitesini kapattığını kaydeden sendika temsilcisi, “Herhangi bir bilgiye ulaşılmaması için bunu yapıyorlar, ama biz onlardan daha erken davranıp inşaat yaptıkları tüm yerlerin bilgisini aldık. İlk gün Siemens'e, İmpro Cengiz Makina'ya gittik, diğer şantiyelere de gidip eylemlerimizi başlatacağız” dedi.