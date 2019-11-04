Özel okul patronları öğretmenlere senet imzalatıyor

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na gelen ihbarlar, bazı özel okullarda öğretmenlerden senet alındığını gösteriyor. Arkasında teminat senedi olduğu yazmayan senetlerin açıkça hukuksuz olduğu belirtiliyor.

Özel okul patronlarının kurumlarında çalışan öğretmenlere yönelik baskılarına şimdi de hukuksuz bir şekilde senet imzalatma dayatması eklendi. Sözkonusu senetler özel okul öğretmenlerinin daha kolay işten çıkarılmaları için bir baskı aracı olarak kullanılabiliyor.

Patronların Ensesindeyiz (PE) Ağı’na gelen ihbarlara göre, özel okul öğretmenleri ile sözleşmelerin imzalandığı sırada, imzalanacak “sözleşme metni”nin okutulmaması, işverenin öğretmen ile karşılıklı olarak imza atmaktansa kendi imzasını bekletmesi, öğretmenlere sözleşmenin ıslak imzalı bir nüshasının verilmemesi ve sözleşme şartlarının öğretmen aleyhine düzenlenmesi gibi uygulamalara ek olarak, bazı okullarda öğretmenlerden sözleşmeye teminat olarak senet alınmakta. Arkasında teminat senedi olduğu yazmayan senetlerin açıkça hukuksuz ve kötü niyetli olduğuna dikkat çekiliyor.

İSTİFAYA ZORLAMAK İÇİN KULLANILABİLİR

Hukuki adıyla “bono” olarak da bilinen senetler, aslında ticari işlemlerde kullanılıyor. Bu senetlerin öğretmenlere imzalatılması özel okul patronlarının tüccar mantığıyla hareket ettiklerinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Zira bu senetler öğretmenleri istifaya zorlamak ya da hak arayan öğretmenleri baskılamak için kullanılabiliyor. Gelen ihbarlarda kurumun isteği doğrultusunda işten çıkarılan öğretmenlerin, bu senetlerin kendilerine iade edilmeyeceği tehdidiyle istifa dilekçesi imzalamaya zorlandığı iddia ediliyor.

PE Özel Okul Öğretmenleri Dayanışma Ağı’na ulaşan öğretmenler, sözleşmelerinin genellikle patronları tarafından ihlal edildiğini söylüyor ve “bu koşullar altında teminat göstermesi gereken patronlar değil, biziz” diyorlar.

PE ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ DAYANIŞMA AĞI: İMZALAMAYIN

PE Özel Okul Öğretmenleri Dayanışma Ağı’ndan yapılan açıklamada “Sözleşmeleri zaten kendi lehine düzenleyen tüccar kurumlara sormak istiyoruz: Bir örneğini bile vermek istemediğiniz standart sözleşmelerdeki haksız hükümler öğretmenleri yeterince zincirlemiyor mu? Öğretmenlerin gözünü bir de senetle mi korkutuyorsunuz? Sözleşme koşullarını genellikle özel okul patronları ihlal etmekte olduğu halde; sizler öğretmenlere neden senet vermiyorsunuz?" denildi.

Açıklamada "Senet imzalamak zorunda bırakılan öğretmenlerimiz; kendi isteğiniz dışında işten çıkarılıyorsanız istifa dilekçesi imzalamayınız. Bu tür tehditlere boyun eğmek zorunda değilsiniz. Böyle bir durumla karşılaşmışsanız 0541 9400514 veya [email protected] iletişim kanallarından bize ulaşabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.