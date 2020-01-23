Oyak Renault patronu işçileri tehdit etti

Renault işçilerinin dün vardiya birleşiminde MESS dayatmalarına karşı 1 saat iş bırakmasının ardından, Oyak Renault İnsan Kaynakları'ndan işçilere tehdit mesajı gönderildi.

Oyak Renault işçilerinin uyarı eylemi Renault patronlarını rahatsız etti.

Oyak Renault İnsan kaynakları işçileri işten çıkarmakla tehdit etti.

Renault işçileri dün vardiya birleşiminde MESS dayatmalarına karşı 1 saat iş bırakmıştı. İnsan Kaynakları Direktörlüğü'nden işçilere gönderilen mesajda, dün 15:30-16:30 saatleri arasında yapılan eylemin yasadışı olduğu ileri sürüldü.

Eylemlerin devam etmesi halinde gerekli tedbirleri alacaklarını söyleyen Renault yöneticileri, işçileri açıktan işten çıkarmakla tehdit etti.

İşçilere gönderilen mesajda "Bu tür eylemlerin kabulü mümkün değildir. Çalışma ortamını etkileyen bu tür eylemler karşısında, yasaların bize vermiş olduğu haklar ve yetkiler çerçevesinde gerekli aksiyonları alacağımızı bildirmek isteriz" denildi.