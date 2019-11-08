Ordu’da hidroelektrik santralinde patlama: 4 işçi yaralı

Ordu’da Tifi Deresi üzerindeki bir hidroelektrik santralinin üretim tesisinde akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamada 4 işçi yaralandı.

Ordu’nun Akkuş ilçesinde Tifi Deresi üzerinde bulunan Umut-1 Hidroelektrik Santrali’nde (HES) akşam saatlerinde patlama meydana geldi.

HES’in üretim tesisinde meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı. Yaralı işçilerden ikisi Akkuş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bedenlerindeki yanıkların ağır olduğu belirtilen iki işçi ise Ünye Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci patlamanın sebebinin metan gazı sıkışması olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Demirci, "Patlama sonrası santralde maddi hasar oluştu. Uzman ekipler patlamanın yaşandığı alanda çalışma yapıyor" dedi.