ODTÜ'de işçiler iş bıraktı: Sağlık Merkezi işçilere yasak...

ODTÜ Rektörlüğü'nün toplu sözleşme sürecinde sözünü verdiği Sağlık Merkezi'nin işçiler tarafından kullanımı konusunda adım atılmaması üzerine işçiler bugün iş bıraktı.

ODTÜ'de işçiler Rektörlük tarafından toplu sözleşme görüşmelerinde söz verilmesine rağmen Sağlık Merkezi'nin kendi kullanımlarına kapatılmasına iş bırakarak tepki gösterdi.

Sağlık Merkezi önünde buluşan işçiler adına Tez-Koop-İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada, "Herkes iş yeri hekimine gidecek, iş yeri hekiminin uzmanlık alanı dışındaki konularda Sağlık Merkezi'ne gidilecek, tedavi ve tetkikler yapılacak üzerine el sıkıştık. Bize toplu sözleşmenizi bu bağlamda bitirin, işçilere de açıklama yapın dediler ama gördük ki ODTÜ yöneticileri, ODTÜ'de yöneticilik yaptığının farkında değil, böyle ciddiyetsizliği hiçbir kurumda yaşamadım. Bir mutabakat sağlanıp, herkese açıklama yap dedikten sonra ODTÜ'ye yakışan gereğini yerine getirmektir" denildi.





İşçiler bugün öğlen saatlerinde Rektörlük önünde bir açıklama daha yapacak.