ODTÜ Mezunlar Derneği işçileri iş bıraktı

ODTÜ Mezunlar Derneği'nde çalışan işçiler ödenmeyen maaşları ve alamadıkları hakları nedeniyle bugün iş bıraktılar.

ODTÜ Mezunlar Derneği çalışanı işçiler bugün yayımladıkları bir bildiri ile birlikte çalışmama haklarını kullanacaklarını açıkladılar ve iş bıraktılar.

Yaklaşık 1,5 yıldır maaşlarını yarım yarım ve 2,5 aya varan gecikmelerle aldıklarını söyleyen işçiler, Temmuz ayından bu yana maaşlarının ödenmesinde ciddi sorunlar olduğunu, bu nedenle yaşadıkları geçim sıkıntısının artık sürdürülemez olduğunu belirttiler.

Tez- Koop –İş Sendikasında örgütlü olan işçiler bu yıl Temmuz ayında yapılan Toplu İş Sözleşmesi gereğince maaşlarına yansıması gereken artışın gerçekleşmediğini ve ODTÜ Mezunlar Derneği Yönetimi’nin yapılan tüm görüşmelere rağmen bu konuda bir adım atmadığını bildirdiler.

Bugün işçilerin sendika temsilcileri ile ODTÜ Mezunlar Derneği yönetiminin doğrudan görüşmesi bekleniliyor. İşçiler bu görüşmenin sonuçlarına göre mücadelelerinin sonraki aşamasını belirleyecekler.