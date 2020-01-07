Metalde grev hazırlığı: 'Kimse grev yasağından medet ummasın'

MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'ne yönelik Birleşik Metal-İş Sendikası, Türk Metal ve Özçelik-İş Sendikası ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Birleşik Metal-İş Başkanı Serdaroğlu sözleşme sürecinin grev aşamasına geldiğini belirtti, olası bir grev yasağı durumunda Anayasa’ya aykırı olan yasağı tanımayacaklarını söyledi.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile metal işkolunda örgütlü üç sendika arasında ayrı ayrı devam eden ve 130 bin metal emekçisini kapsayan 2019 Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleriyle ilgili DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası, Türk-İş'e bağlı Türk Metal ve Hak-İş'e bağlı Özçelik-İş Sendikası bugün ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya üç sendikanın da üst kuruluşu olan IndustriALL Avrupa Sendikası Genel Sekreteri Luc Triangle da katıldı.

'GREV YASAĞINI TANIMAYACAĞIZ'

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu toplantıda yaptığı konuşmada üç sendikanın bir araya gelmesini "tarihsel bir gelişme" olarak nitelendirdi.

Serdaroğlu üç sendika ile MESS arasında sürmekte olan grup toplu iş sözleşmesinde uyuşmazlık aşamasının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "Arabulucu raporlarını bekliyoruz ve önümüzdeki günlerde grev aşamasına geleceğiz" dedi.

Metal işçilerinin ikramiye dahil aldıkları ücretin asgari ücretin yalnızca yüzde 62 üzerinde olduğunu belirten Serdaroğlu "Bundan 9 yıl önce asgari ücretin 2,5 katı ücretimiz vardı. MESS Genel Sekreteri asgari ücretin 2 katından fazla ücret aldığımızı söylüyor. Siz, onların abartılı, yanlış ve sanki brüt ücret rakamlarının hepsi cebimize giriyormuş gibi açıkladığı rakamlara itibar etmeyin" dedi.

Serdaroğlu sözleşme sürecinin grev aşamasına gelmekte olduğunu belirterek "Eğer MESS, metal işçilerinin taleplerini karşılayan bir teklifle gelmez ise, grev kaçınılmaz olacaktır" dedi.

MESS Genel Sekreterinin bir televizyon programında üstü kapalı bir tehditle grevin yasaklanacağından söz ettiğini hatırlatan Serdaroğlu olası bir grev yasağını tanımayacaklarını ve Anayasal haklarını kullanacaklarını söyledi.



Serdaroğlu "Eğer MESS olası bir grev yasağından sonra kenara çekileceğimizi bekliyorsa, yanılır. Anayasa Mahkemesinin 2015 yılındaki grev yasağının anayasa ve yasalara aykırı olduğuna dair kararı var. Hükümet sendikamıza tazminat ödemeye mahkum edildi. Biz, daha önce söyledik, şimdi bir kez daha altını çizerek belirtmek istiyorum. Olası bir grev yasağı söz konusu olursa, bizim kararımız açık. Biz Anayasa Mahkemesi’nin daha önce verdiği kararın gereğini yapacağız ve en temel hakkımız olan grev hakkımızı kullanmaya devam edeceğiz. Anayasa’ya aykırı olan grev yasağını tanımayacağız. Anayasa’dan ve uluslararası sözleşmelerden doğan grev hakkımızı kullanacağız. Dolayısıyla, hiç kimse grev yasağından medet ummasın" dedi.

KAVLAK: İŞ DURDURMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Toplantıda konuşan Türk Metal Genel Başkanı Pevrul Kavlak ise açıklanan resmi enflasyonun gerçeği yansıtmadığını belirtti. Kavlak "Dünden itibaren yani 6 Ocak pazartesi gününden başlayarak, vardiya giriş çıkışlarında iş durduruyoruz. İlk planda dünkü eylemimizde 10 dakika ile iş durdurmaya başladık. Bu süreyi 15 dakikaya, sonra da 20 dakikaya çıkaracağız. 19 Ocak’ta ise yaklaşık 55 bin üyemizin bulunduğu Bursa’da büyük bir uyarı mitingi yapacağız. Bütün bunlardan sonuç alamazsak eylemlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Süreyi daha da artırarak iş durdurmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

