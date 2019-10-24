Metal işçilerinin Ankara yürüyüşü sürüyor

Birleşik Metal-İş'e üye Entil, Hapalki ve Tarkon işçilerinin Eskişehir’den Ankara’ya bu sabah başlattıkları yürüyüş polisin engelleme çabalarına karşın sürüyor.

Birleşik Metal-İş Sendikası, direnişteki Entil, Hapalki ve Tarkon işçilerinin bu sabah Eskişehir’den Ankara’ya başlattıkları yürüyüşün yarın kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

Espark önünde bu sabah başlatılan yürüyüşe polis saldırmış, Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda sendikacı ve işçi yaralanmıştı.

Sendikadan yapılan açıklamada “Yürüyüşümüze yarın (25 Ekim Cuma günü) saat 10.00’da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tüm sendikaları, emekten yana güçleri işçilerin hak mücadelesinde dayanışmaya birlikte yürümeye çağırıyoruz” denildi.

“Babalar #İşsiz, Çocuklar #Aç Kalmasın! Fabrikalar Kapanmasın!” sloganıyla başlatılan Ankara yürüyüşünüe polisin sert müdahalesi sonrası yürüyüşün tekrar başladığını açıklayan sendika gece saatlerinde işçilerin önünün Kanlıpınar köprüsünde yeniden kesildiğini, işçilerin direniş çadırı kurarak geceyi burada geçireceklerini açıkladı.

Birleşik Metal-İş’ten yapılan açıklamada “Eskişehir’de aylardır ücretleri ve kıdemleri ödenmeyen açlık ve işsizlikle mağdur edilen Entil Endüstri, Hapalki Döküm ve direnişçi metal işçileri yine, yeniden yollarda. Bu gece Kanlıpınar, Organize Sanayi Köprüsü yakınında işçilerin önü barikatla kesildi. Gece olması nedeniyle direniş çadırımızı kuruldu. Ve çoban ateşimiz yakıldı. DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası olarak bu haksızlığa boyun eğmeyeceğiz. Entil, Hapalki ve Tarkon işçileriyle birlikte haklarımızı alana ve mağduriyetlerimiz giderilene kadar bu adaletsizliğin takipçisi olacağız” denildi.