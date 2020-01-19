Metal işçileri Gebze'de toplandı

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası'nın Gebze’de düzenleyeceği miting için yüzlerce işçi biraraya geldi.

Metal işçileri, patron sendikası MESS’i son kez uyarmak üzere Gebze ve Bursa’da iki ayrı miting düzenliyor.

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası'nın düzenlediği eylem için yüzlerce işçi biraraya gelirken, sendikanın bugün grev tarihini ilan etmesi bekleniyor.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) korteji de büyük bir coşkuyla alana giriş yaptı.

TKP'liler, "Fabrikalar, tarlalar, siyasi iktidar her şey emeğin olacak", "Patronların ensesindeyiz" sloganlarıyla yürüdü.









Yapıcılar Orkestrası da sahne aldı.



