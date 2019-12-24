MESS patronları AKP'nin 'grev yasağı'na güvendiklerini itiraf etti

MESS Genel Sekreteri Özgür Barut arabuluculuk aşamasındaki toplu sözleşme süreci hakkında konuştu. Barut anlaşma sağlanamazsa sendikaların grev kararı alması durumunda grevin 'milli güvenlik' gerekçesiyle yasaklanacağını söyledi. Barut'un bu sözleri patronların en büyük güvencesinin yine AKP’nin işçilerin anayasal hakkını ortadan kaldıran 'grev yasağı' uygulaması olduğunu gösteriyor.

Metal patronlarının sendikası MESS Genel Sekreteri Özgür Barut, bugün katıldığı bir televizyon programında devam eden MESS Grup Toplu Sözleşmesi’ne dair açıklamalarda bulundu.

MESS Sekreteri, metal işçilerinin kazanılmış haklarına saldırı niteliğindeki dayatmalarını bir kez daha dile getirdi. Barut, metal işçilerinin taleplerinin gerçeklikten uzak olduğunu iddia ettiği konuşmasında, “ekonomik gerçeklerden” uzak bir sözleşme imzalanması halinde işten çıkarmaların olacağını söyleyerek işten çıkarma tehdidinde bulundu.

'3 YILLIK SÖZLEŞMEDE ISRARCIYIZ'

MESS patronu, “Rekabet içinde olduğumuz ülkelerde üç yıldan başlayıp 5-6 yıla çıkan sözleşme yürürlük süreleri var. Biz de sözleşmemizin üç yıllık olmasını istiyoruz. Her iki yılda bir toplu iş sözleşmesi masasına oturduğumuz için yatırımcılar iki yıl sonrasını göremiyor. Yatırım çekmemize engel oluyor” şeklinde konuştu.

Barut’un "rekabet içinde olduğumuz ülkeler" dediği ülkeler arasında, ABD, Kanada ve İskandinav ülkelerinin olması dikkat çekti. Örnek verilen ülkelerde başta işçilerin çalışma saatleri ve ortalama ücretleri olmak üzere Türkiye’deki metal işçileri ile kıyaslanamaz farklar olduğundan ise bahsetmedi. Türkiye’de üretim maliyetlerinin fazla olduğundan yakınan Barut, patronlara verilen devlet desteklerine, teşviklere, muafiyetlere değinme gereği duymadı.

GREVİN YASAKLANACAĞINDAN EMİN

2 ay olan deneme süresinin 4 aya çıkarılması, ikramiyelerin işçilerin devamlılık durumuna bağlı olarak verilmesi gibi işçilerin kazanılmış haklarına saldırı ve çalışma hayatının tamamen esnekleştirilmesini sağlayacak önerilerini yineleyen Barut, konuşmasının devamında ise esas açıklamasını yaptı.

Özgür Barut, içinde bulunan arabuluculuk aşamasında da anlaşma sağlanamadığı takdirde sendikaların grev kararı alacağını, ancak grevin milli güvenliği tehdit edeceği gerekçesiyle yasaklanacağını ve sözleşmenin Yüksek Hakem Kurulu’na (YHK) gideceğini belirtti. MESS Genel Sekreteri’nin toplu sözleşme sürecinde henüz grev aşamasına gelinmemişken grevin yasaklanacağını söylemesi, patronların en büyük güvencesinin yine AKP’nin işçilerin anayasal hakkını ortadan kaldıran “grev yasağı uygulaması” olduğunu gösteriyor.



METAL İŞÇİSİNİN ÜCRETİ SEFALET ÜCRETİ

MESS işyerlerindeki ortalama brüt ücretler hakkında da konuşan Özgür Barut, şunları aktardı: “Ortalama brüt aylık gelir 5.500 TL. Asgari ücretin 2 katından daha yüksek. 10 yıl ve üzeri deneyimli çalışanların ortalama brüt aylık gelir düzeyi ise yaklaşık 6.500 TL.”

Metal işçilerinin aldığı ücretler konusunda da MESS patronunun ifade ettiği rakamlar gerçeği yansıtmıyor.

Sendika üyesi metal işçilerinin aldığı ortalama ücretler şu şekilde:

Türk Metal Sendikası’nın örgütlü olduğu işyerlerinde metal işçilerinin ortalama saat ücreti 15,55 TL. İkramiye dahil ortalama brüt ücreti ise 4.665 TL.

Birleşik Metal İşçileri Sendikası’nın örgütlü olduğu işyerlerinde ise ortalama saat ücreti 15,72 TL. İkramiye dahil ortalama brüt ücreti ise 4.716 TL.

MESS Genel Sekreteri’nin açıkladığı rakamlar ile gerçek ücretler arasında 1000 TL’lik bir fark bulunuyor.

METAL İŞÇİLERİ MÜCADELEYİ YÜKSELTİYOR

MESS’in toplu sözleşme görüşmelerindeki uzlaşmaz ve saldırgan tavrına karşılık metal işçileri fabrikalarda eylemlerine başladı. İşyerlerinde fazla mesailere kalmayan metal işçileri, vardiya giriş çıkışlarında yaptıkları eylemlerle de patronların dayatmalarına ve grev yasağı tehditlerine boyun eğmeyeceklerini ilan ettiler.

