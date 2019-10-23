Meslek liseliler atölyeleri için mücadele ediyor

Dilovası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulda bulunmayan atölyeler için geçtiğimiz günlerde Dilovası Belediye Binası’na yürümüş, Belediye Başkanı Hamza Şeyir, atölyelerin kurulacağına dair söz vermişti. Verilen söze karşın henüz bir adım atılmaması öğrencilerin tepkisini çekerken, eylemler de devam ediyor.

Dilovası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okullarında bulunmayan atölyeler için Dilovası Belediye Binası’na bir yürüyüş düzenlemiş, taleplerini dile getirmişti. Belediyenin verdiği sözleri tutmaması öğrencilerin mağdur olmasına neden olurken, tepkiler sürüyor.

Daha önce Dilovası İMES Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan TOKİ Şehit Can Duyar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ismi ve kapsamı, Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin yönetim kurulu tarafından değiştirildi. Lisede öğrenim gören makine ve metal bölümü öğrencileri bu nedenle Dilovası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne nakledildi.

Fakat öğrencilerin nakledildikleri okulda uygulamalı derslerin işleneceği atölyeler bulunmuyor.

ÖĞRENCİLER ATÖLYE İSTİYOR

Birçok defa kendilerine atölye yapılacağına dair söz verilmesine rağmen herhangi bir adım atılmaması üzerine öğrenciler, geçtiğimiz günlerde Dilovası Belediye Binası’na bir yürüyüş düzenleyerek Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ile görüştü.

Dilovası Belediye Başkanı’nın, atölyenin yapılacağına dair söz vermesine rağmen henüz bir adım atılmadı.

İKİ AYDIR EĞİTİMLERİ AKSIYOR

İki aydır bulundukları okulda, atölyelerin bulunmamasını nedeniyle öğrencilerin eğitimi aksıyor.





NEDEN TAŞINMIŞTI?

Dilovası İMES Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan TOKİ Şehit Can Duyar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ismi ve kapsamı değiştirilmiş, liste yalnızca kimya alanında eğitim vermeye başlamıştı. Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilen değişikliğin kimya alanında ucuz işgücünü arttırmak için yapıldığı belirtiliyor.

Bu değişiklik üzerine de okulda bulunan makine ve metal bölümü öğrencileri Dilovası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne nakledilmişti.