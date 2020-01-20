Merkez Bankası olağanüstü toplandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağanüstü Genel Kurulu toplandı. 2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi kârından hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılması, birikmiş ihtiyat akçesinin tamamının kâra katılarak dağıtılması kabul edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağanüstü Genel Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın başkanlığında toplandı.

İki gündem maddesi bulunan Genel Kurul'da, açılışın ardından toplantı başkanlığı oluşturuldu.

Daha sonra, Merkez Bankası'nın 2019 yılı dönem kârından avans dağıtımı yapılmasına ve son yıl kârından ayrılan hariç birikmiş ihtiyat akçesinin kâra katılarak dağıtılmasına karar verilmesi hususları Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Buna göre, Merkez Bankası'nın 2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi kârından hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılması kabul edildi.

Merkez Bankası'nın, son yıl kârından ayrılan hariç, birikmiş ihtiyat akçesinin tamamının kâra katılarak dağıtılması kabul edildi.