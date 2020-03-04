Madencileri bölen yasa yine gündemde

AKP, iki yıl önce tepki alan yasayı raftan indirdi. 2003-2014 arasında ölen 417 madencinin bir yakınını kamuda işe almayı öngören teklifte değişiklik yapılmadı. Bu tarihlerin öncesi ve sonrasında ölen 800 madencinin ailesi ise kanunen dışlandı.

Zonguldak Kozlu'da 3 Mart 1992'de yaşanan ve 263 madencinin hayatını kaybettiği grizu faciasının 28'inci yıldönümünde ‘Ayıplı yasa' yeniden gündeme geldi.

2018'in Mart ayında TBMM'de benimsenen yasa ile, 10 Haziran 2003-13 Mayıs 2014 tarihlerinde yakınlarını maden ocaklarında kaybeden 417 aileden birer kişinin, kamuda işe yerleştirilmesi kararlaştırıldı. Ancak 2003'den önce ve 2014'den sonra ölen 800 madencinin ailesine bu hak tanınmadı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz şehitler arasında ayrım yapan yasayı eleştirdi ve şunları söyledi:

"3 Mart 1992'de ben de bu yörenin bir çocuğu olarak bu felaketi, orta okula giden bir çocuk olarak yaşadım. 263 şehidimiz ve babalarını kaybeden arkadaşlarımla birlikte bu topraklarda büyüdüm. Kamuda istihdam hakkı tanıyan yasa 2003-2014 yılları arasında şehit olan madenci ailelerini kapsıyor.

Bu tarihlerden önce ve sonra şehit olan madencimizin ailesi bu haktan yararlanamıyor. Şehit madencilerimiz arasında ayrımcılık yapılamaz. Bu konuda hazırladığım yasa teklifini 2019'da TBMM'ye sundum. İktidar partisi teklifi gündeme almadı, komisyonda bekletiliyor. Adaletsizlik giderilmelidir"