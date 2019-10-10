Maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, özel bir maden şirketine ait kömür ocağında meydana gelen göçüğün altında kalan işçi Erol Akçaoğlu hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi yaşamını yitirdi.

Göçük, saat 21:00 sıralarında Ayiçi Mahallesi’nde faaliyet gösteren özel firmaya ait kömür ocağında meydana geldi.

Tavan göçmesinden iki işçi kaçarak kurtulurken işçi Erol Akçaoğlu göçük altında kaldı. İhbarın ardından ocak önüne Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı kurtarma ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. TTK ekipleri, göçükte mahsur kalan Erol Akçaoğlu'nu kurtarma çalışması başlattı. Akçaoğlu'nun cansız bedeni, iki saat sonra ocaktan çıkarılarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.