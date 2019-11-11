Maaşını isteyen işciye dayak!

Sultangazi'de maaşını isteyen işçi, diğer işçilerin gözü önünde patronları tarafından feci şekilde dövüldü.

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bir tekstil atölyesinde çalışan işçi ödenmeyen maaşını istediği için patronların saldırısına uğradı.

Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde bir iş merkezinde bulunan tekstil atölyesine gelen işçi daha önce çalıştığı tekstil atölyesi sahibi iki kişiden alamadığı 1 aylık maaşını istedi. İddialara göre, atölye sahipleri ile Suriyeli işçi arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Daha sonra tekstil atölyesi patronları diğer işçilerin gözü önünde Suriyeli işçiyi feci şekilde dövdü. Yüzü kanlar içerisinde kalan işçi, kendisini dışarı attı. Polisi arayan Suriyeli işçi, darp edildiği ihbarında bulundu.

Olay sonrası iki patron da gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA KAÇAK İŞÇİ ÇALIŞTIRILIYOR

Öte yandan tekstil atölyesinde kaçak olarak çalıştırılan çok sayıda yabancı uyruklu işçi, olay yerinde bulunan polisten saklanmak için çatı katına çıktı.