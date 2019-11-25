Maaşı ödenmeyen işçi vince çıktı

Çukurova Havalimanı inşaatında üç aydır maaşlarını alamayan işçiler eylem yaptı. İşçilerdan biri yaklaşık 50 metre yükseklikteki kule vincine çıkarak tepkisini gösterdi. Jandarmanın işçiyi ikna edip indirmeye çalıştığı belirtildi.
9 YILDIR SÜRÜYOR
Sözcü'den Mehmet Serbes'in haberine göre, ilk kez 15 Aralık 2011 yılında ihale edilen ancak müteahhidin taahhütlerini yerine getiremeyip işi bırakmasının sonra yeniden ihaleye çıkılan havalimanı inşaatında 9 yıllık süre içinde yeterli ilerleme sağlanamadı.