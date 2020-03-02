Louvre Müzesi yeni koronavirüs nedeniyle iki gündür kapalı

Yeni koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Louvre Müzesi çalışanları iş bırakma kararı aldı. Dün kapanan müze bugün de kapılarını açmadı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi artan yeni koronavirüs vakaları nedeniyle iki gündür ziyaretçilere kapılarını açmadı.

Müze çalışanları virüsün bulaşmasından duydukları kaygı nedeniyle çalışmayı reddederek dün iş bıraktı.

Bugün müzenin giriş kapısına birçok dilde şu duyuru asıldı: "Bugün Louvre'un açılışı ertelenmiştir. En kısa sürede sizi olası açılış zamanı konusunda bilgilendireceğiz. Anlayışınız için teşekkürler".

Reuters'ın haberine göre müze yönetimi ile çalışanlar arasında yeni koronavirüsün bulaşma riskini ortadan kaldıracak önlemlerin alınmasına dair görüşmeler sürüyor.

Dün müze çalışanları sağlıkları için gerekli önlemlerin alınması talebiyle iş bırakmıştı.

Fransa'da yeni koronavirüsten (KOVİD-19) bugüne dek 2 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde 130 vaka tespit edildi.

