Litvanya'daki Kayı İnşaat işçilerine ailelerinden mesaj var: Direnin!

Litvanya'da bir stadyum inşaatında çalışan ve maaşlarını alamadıkları için greve çıkan Kayı İnşaat işçilerine, ailelerinden 'direnin' mesajı geldi. Oldukça zor durumda olan aileler grevde olan işçilere, 'verdikleri mücadeleyi sonuna kadar desteklediklerini' iletti.

Türkiye’den Litvanya’ya çalışmaya giden ve maaşlarını alamadıkları için greve başlayan Kayı İnşaat işçilerine ailelerinden destek mesajları geldi.

Çalışanların, bir çoğu Adana’da yaşayan ailelerine ziyarette bulunan Patronların Ensesindeyiz ihbar hattı temsilcileri ailelerinin yaşadığı süreci konuştu.

Aileler, uzun zamandır Türkiye’de işsiz kalan eşlerinin, çocuklarının yurt dışında çalışma olanağı bulmalarına, biraz olsun nefes alacaklarını düşünerek sevindiklerini anlattı. "Herkes ailesinin yanında olmasını ister fakat ekonomik anlamda yaşamımızı sürdürebilmemiz için yurt dışına gittiler. Fakat geçen sürede bizim için her şey daha kötüye gitti. Aylardır maaş alamadıkları için çocuklarımızın okul masraflarını karşılayamaz olduk, faturaları bile yatıramıyoruz, elektriğimiz kesiliyor" sözleri, işçilerin yakınlarının durumunu ortaya koydu.

Aileler içinde hasta olan ve tedavi olması gereken yaşlılar olduğu fakat masrafları karşılayamadıkları için tedavi olamadıkları da öğrenildi.

‘UYGUN GÖRÜLÜRSE YAYINLAYACAĞIZ’ DEMİŞLER

Oldukça zor durumda olan aileler grevde olan işçilere, "verdikleri mücadeleyi sonuna kadar desteklediklerini" iletti. Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı'na konuşan işçilerin yakınlarından biri şunları anlattı:

“Sesimizi duyurmak için bazı ulusal medya organlarına ulaştık. Aldığımız cevap, 'uygun görülürse yayınlayacağız' oldu. Yakınlarımız oraya tatile gitmediler. Emek verdiler, çalıştılar ve haklarını almak istiyorlar. Sadaka istemiyorlar, haklarını istiyorlar. Onların orada verdikleri bu mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Bizler de burada haklarını alabilmeleri için elimizden geleni yapacağız. Pazartesi günü konsolosluğun çözüm bulmak için işçilere teklifte bulunacağı haberini aldık. Bu durumda geçerli olan bir tek seçenek var, o da haklarının tamamını almaları.”

İşçiler Litvanya’da, aileleri Adana’da pazartesi gününü bekliyor. Pazartesi günü gelişen duruma göre gerekirse bütün aileler olarak bir araya gelip yapabileceklerini konuşacak.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

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