Litvanya'da direnen Kayı İnşaat işçilerinin grevi 15. gününde

Kayı İnşaat'ın Litvanya'daki stadyum inşaatında 8 aylık maaşları ödenmeyen işçilerin grevi sürüyor. Bölge halkı ve sendikalar yarın işçilerle dayanışmak için eylem yapacak.

Litvanya'da Kayı İnşaat'ın stadyum projesinde çalışan 52 işçinin 27 Aralık'ta başladıkları grev, şirketin yemekleri kaldırma, içme suyunu kesme tehditlerine rağmen kararlılıkla sürüyor.

9 aydır çalışan ve en az 8 aylık maaşları verilmeyen işçilerle hafta başında konsolosluk yetkililerince ikinci bir görüşme gerçekleştirilmişti.

İşçilerden alınan bilgiye göre "Büyükelçilik yetkilileri ile yapılan görüşmede bir önceki gelişlerinde söylenen vaatler dışında bir şey söylenmemiş, 'grevinizi sonlandırın, ülkeye dönün, haklarınızı orada arayın' denilmiştir. Büyükelçilik yetkilileri Kayı patronuna ödemeler için baskı yapacağına, bize haklarınızı almadan ülkeye dönün çağrısı yapılıyor" denildi.

Belediye tarafından bugün işçilere yapılan açıklamada, Kaunas Belediyesi olarak Kayı İnşaat firması ile yapılan sözleşmenin feshedildiği söylenmiştir.

İşçiler haklarını alana kadar mücadele edeceklerini, stadyum inşaatında emeklerinin olduğunu, maaşlarının ve fazla mesai ücretlerinin acilen taraflarına ödenmesini istiyorlar.

LİTVANYA HALKINDAN İŞÇİLERLE DAYANIŞMA EYLEMİ

Haklarını almak için mücadele eden Kayı İnşaat işçilerine bir süre önce ailelerinden "direnin" destek mesajı gelmişti.

Grevin başından bu yana işçilere yerel halkın ve sendikanın desteği de artarak devam ediyor.

Sendika tarafından işçilerle destek amacıyla 11 Ocak Cumartesi 13.00'da dayanışma eylemi yapılacağını duyurdular. Eyleme çağrı için yapılan açıklamada "Sizleri, Darius ve Girenas stadyumunun inşaatında çalışan ve 9 aydan beri kendilerine söz verilen maaşları ödenmeyen Türk işçileri desteklemeye davet ediyoruz. Sadece dayanışmayı ifade etmekle kalmayıp, aynı zamanda Litvanya'daki işçi hakları ihlalini kabul etmeyeceğimizi ve yasaları çiğneyerek işçileri sömüren şirketler için kamu fonlarının harcanmasına göz yummayacağımızı göstereceğiz. İşçilerle birlikte sarı yelek giyelim!" denildi.

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Dayanışma eylemi için yayımlanan çağrı metni şöyle:

"Türk İşçilere Destek Protestosu

Sizleri, Darius ve Girenas stadyumunun inşaatında çalışan ve 9 aydan beri kendilerine söz verilen maaşları ödenmeyen Türk işçileri desteklemeye davet ediyoruz. Sadece dayanışmayı ifade etmekle kalmayıp, aynı zamanda Litvanya'daki işçi hakları ihlalini kabul etmeyeceğimizi ve yasaları çiğneyerek işçileri sömüren şirketler için kamu fonlarının harcanmasına göz yummayacağımızı göstereceğiz.

İşçilerle birlikte sarı yelek giyelim!

Stadyumu inşa eden Türk işçiler greve başlayalı iki hafta oldu.

İşçiler en başından beri şirket temsilcileri ile müzakereler yapıp bir orta yol bulduktan sonra çalışmaya devam etmek niyetindelerdi. Bu iyi niyetli yaklaşıma rağmen 'Kayı İnşaat' Litvanya yetkilileri işçilerden ve onları temsil eden 'Gegužės 1-osios' işçi sendikasından gelen sorulara cevap vermedi. Bu yetkililer basına işçilerin maaşlarını tam olarak ödediklerini, onlara karşı başka yükümlülükleri olmadığını ve işçilerin Türkiye'de bu sorunu çözebileceklerini söylediler.

Şu anda şirket grevdeki 52 işçinin her birine 7 ila 12 bin Avro tutarında borçludur ve işçilerden hiçbirine Litvanca iş sözleşmelerinin bir kopyası dahi verilmemiştir. Aylar boyunca devam eden bu haksızlık süresince işçilerin çalışma saatleri Litvanya'da izin verilen azami çalışma süresinin neredeyse iki katına çıkarıldı. Bu ihlaller Litvanya'da yapılmıştır ve bunun sorumluluğunu bu işçileri Litvanya'da (Türkiye'de değil) istihdam eden şirket - 'Kayı İnşaat' Litvanya şubesi üstlenmelidir.

İşçiler, bileklerinin hakkıyla kazandıkları paralarını almak için gerekli olduğu sürece greve hazırlardır. Bu gerçekleşene kadar stadyumun inşaatı beklemeye devam edecektir. Bu nedenle şirket yetkililerini, saklanmayı bırakıp işçilerle müzakere etmeye davet ediyoruz. Belediye temsilcilerini, stadyumun inşaat işi için ödenen paranın neden bu işi yapan kişilere asla ulaşmadığına dair bir açıklama yapmaya davet ediyoruz. Kötü üne sahip bir şirket istihdam eden ve yabancı işçilerin haklarının ihlallerini tolere eden Kaunas Belediyesi, işçilerin haklarına karşı açıkça bir kayıtsızlık ve saygısızlık sergilemektedir.

Litvanya'da çalışan insanların haklarıyla ilgili sorunlarına dahil olmuş işçi sendikalarını ve diğer örgütleri de yürüyüşe davet ediyoruz. Litvanya'da işçi haklarına önem veren, kamu fonlarının harcanma şeklini ve inşaat çalışmalarının organizasyonunu sorgulayan herkesi bekliyoruz.

Sizleri işçilerle dayanışma içinde sarı yelek giymeye davet ediyoruz!"

