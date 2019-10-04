Kristal-İş Sendikası’ndan patrona son çağrı: 'Kasım Aktaş toplu sözleşmeye oturana dek ayaktayız!'

Samsun Kavak’ta Kristal-İş üyesi oldukları için işten çıkarılan ve fabrikaları kapatılan ÇETAŞ işçileri, ilçe merkezinde kitlesel bir basın açıklaması düzenledi. Eyleme Düzce Cam işçileri ve Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı da destek verdi.

ÇETAŞ Cam Fabrikası’nda Kristal-İş üyesi olan işçilerin, patronu toplu sözleşme masasına oturmaya zorlaması üzerine geçtiğimiz hafta patron Kasım Aktaş işçilerin iş akdini fesh edip fabrikayı fiilen kapatmıştı. ÇETAŞ cam işçileri başlattıkları direnişin 8. gününde Kavak Atatürk Meydanı’nda kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştirdiler. İlçe merkezinde yürüyüş yapan sendikalı işçiler, daha sonra aileleriyle birlikte Atatürk Meydanı’na kürsü kurdular.

ÇETAŞ gibi Okan Grup’a bağlı olan Düzce Cam fabrikasının 70 gündür grevde olan cam işçileri de düzenlenen basın açıklamasına katıldılar. Eyleme Samsun’dan Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı ve Tek Gıda-İş Samsun Şubesi de destek verdi. Basın açıklaması öncesi Patronların Ensesindeyiz ağının Samsun halkını cam işçileriyle dayanışmaya çağıran sesli mesajını dinleyen işçiler, “Yaşasın sınıf dayanışması!”, “ İş, ekmek yoksa barış da yok!” sloganlarıyla dayanışma mesajını alkışladılar.

YA SÖZLEŞME YA FABRİKAYA İCRA!

Kristal-İş Sendikası Genel Başkanı Bilal Çetintaş, yaptığı konuşmada Okan Gruba ait ÇETAŞ Cam, Düzce Cam ve Birlik Cam’da mahkemelerin 3,5 yıldır sendika lehine verdiği kararlara rağmen patronun toplu sözleşme masasına oturmamak için işçi ve sendika aleyhine uyguladığı hukuksuzlukları ayrıntılarıyla aktardı. “İşveren buralarda çalışarak Düzce’de iki fırın yaptı, üçüncü fırına başladı. Ama, bütün işyerlerinde asgari ücretin üzerinde hiçbir şey yoktur. Cam üretimi dünyada en ağır işlerden biridir. Tozu boldur, gürültüsü boldur, ısısı çok fazladır. Hele kesiciliği, bir yerinizi keserse kolay kapanmaz, bu işletmelerde iş güvenliği yoktur. Bugüne kadar yaptığı her hareket suç... Ama, kimse ona bir şey sormuyor” diyen Çetintaş, işçilerin sendikalaşmasının anayasal hakları olduğunu hatırlattı.

Patronun işyerini kapattığı halde İŞKUR’a dahi bildirmediğini ifade eden Kristal-İş Genel Başkanı, 15 Ekim’de grev oylaması yaptırarak Yüksek Hakem Kurulu’na taşıyacaklarını söyledi. Çetintaş, “Biz ona da tarafız dedik. Ona gitmeyi de arzu etmiyorlar. Çünkü, oradan gelen sözleşmeyi uygulamak zorunda. Uygulamıyorsa icra getireceğiz o fabrikaya” dedi. “İş güvenliği olmayan fabrikalarında sendikasız işçiyi sınırsız sömüren Kasım Aktaş’ın, sendika korkusu bu yüzdendir” diyen Çetintaş, patrona toplu sözleşme masasına oturma çağrısı yaptı.

EMEK HIRSIZLARINA KARŞI KARARLILIK

Eylemden sonra Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı heyeti işçilerin eylem çadırını ziyaret etti. ÇETAŞ işçileri direniş çadırının Organize Sanayi Bölgesi dışına taşınmasının diğer fabrika patronlarının kendi fabrikalarında da işçilerin örgütlenmesi korkusundan kaynaklandığını söylediler. Kapanan fabrikadaki makinalara dokunulmadığı bilgisini veren işçiler, patronun böyle bir harekette bulunmasına karşı fabrikayı gözlem altında tuttuklarını ifade ettiler. Düzce Cam’dan gelen işçiler de kendileri grevdeyken emeklerinin Düzce Belediyesi’nin tüm duraklarında karşılarına çıktığını çünkü Düzce’nin tüm camını Düzce Cam’ın tedarik ettiğini anlattılar. Sohbette Kavak’tan Düzce’ye cam işçilerinin emeklerine göz diken patronlara karşı mücadele kararlılığı vurgulandı.

Kavak’ta ilk kez böyle bir eylemin gerçekleştiğini anlatan ÇETAŞ işçilerinden edinilen bilgiye göre sendikanın basın açıklamasıyla aynı saatte bir lastik markasının tanıtımı adı altında halka ücretsiz kahvaltı verildi. Bugüne dek hiçbir şahsın Kavak’ta bir tanıtım için yemek vermediğini belirten işçiler, söz konusu kahvaltının halkın basın açıklamasına katılımını sabote amaçlı organize edildiğine dikkat çekildi.