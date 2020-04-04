Korona günlerinde Ankara’da sanayi işçilerinin durumu

Salgın günlerinde Ankara’da sanayi işçilerinin durumunu derledik.

Yeni koronavirüs salgını en çok işçilerin çalışma koşullarını etkilerken, birçok işçi ya ücretsiz izne çıkarıldı ya da zorlu çalışma koşullarında salgından kendi çabalarıyla korunmaya devam ediyor.

Salgın günlerinde Ankara’da sanayi işçilerinin durumunu derledik:

MAN

MAN firması tedarik zincirinde yaşadığı problemlerden dolayı 23 Mart tarihinde, 13 Nisan’a kadar üretimi durdurduğunu açıklamıştı. Sonradan bu sürenin 20 Nisan’a kadar uzatıldığı bildirildi. MAN firması bu süreçte kendi çalışanları zorunlu yıllık izne yollandı. Yıllık izin hakları bulunmayanlar ise borçlandırılacaklar. MAN firmasına mühendislik hizmeti veren taşeron firmalara bağlı çalışanlara da aynı sistem uygulanıyor. Fakat temizlik hizmeti veren Eurest firmasının birçok çalışanını ücretsiz izne gönderdiği belirtiliyor.

TÜRK TRAKTÖR

Türk Traktör fabrikası 23 Mart tarihinden beri üretim yapmıyor. Çalışanlar da ücretli izne gönderildi. Önümüzdeki hafta için henüz bilgilendirme yapılmadı.

ULUSOY ELEKTRİK

Sincan Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Ulusoy Elektrik firmasında beyaz yaka çalışanlar evden çalışmaya başladı. Mavi yakalı hat çalışanları ise risk altında çalışmaya devam ediyor.

BOZANKAYA

Bozankaya firmasında beyaz yaka çalışanlar 19 Mart tarihinden itibaren evden çalışma sistemine geçti. Mavi yaka çalışanlara ise 23 Mart tarihinden beri zorunlu yıllık izin kullandırılıyor. Yıllık izni bulunmayanlar ise borçlandırılıyor. Önümüzdeki süreç için ise kısa çalışma ödeneğine başvurulacağı iddia ediliyor.

ERKUNT DÖKÜM

Erkunt Döküm çalışanlarının kısa çalışmadan faydalanılarak eve gönderildiği belirtildi. Önümüzdeki haftadan itibaren işçilerin dönüşümlü olarak işe gideceği iddia ediliyor.

ERKUNT TRAKTÖR

Erkunt Traktör 20 Mart tarihinde üretimi durdurdu. Mart sonuna kadar beyaz yakalı çalışanların evden çalışacağı, mavi yakalı çalışanların da idari izinli olacağı belirtildi. Ardından bu süre 1 hafta daha uzatıldı ancak özellikle mavi yakalı çalışanların izin yönteminin ne olduğu konusunda bilgilendirme yapılmadığı bildiriliyor.

FNSS

FNSS firmasında çalışanlara bu haftadan itibaren zorunlu yıllık izin kullandırılıyor. 2 hafta sürecek olan bu sürecin sonrasında devam edip etmeyeceği konusunda bir bilgi bulunmuyor.

ARÇELİK

Sincan Organize Sanayi Bölgesinde üretim yapan Koç grubuna bağlı Arçelik firmasında üretim yurt dışı talebe dönük olarak devam ediyor. Nisan ayındaki planlı duruşa kadar stok yapmak niyetinde olduğu belirtiliyor. Korona tehlikesine karşı ise riskli görünen çalışanların ücretli izne gönderildiği, çalışanların kapıda ateşlerinin ölçüldüğü ve belirli yerlere dezenfektan konulduğu belirtiliyor.