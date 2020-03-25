Konut işçilerinden açıklama: Çalışmanın artırılması ve alan dışı çalışma dayatılamaz

Koronavirüs salgını nedeniyle evde kal çağrısının ardından konut işçilerinin iş yükü ve yöneticilerin konut işçilerine baskısı arttı. Konut-İş Sendikası, konut işçilerinin dezenfeksiyon gibi yetkili kuruluşlarca yapılması gereken faaliyetlere, servis saatlerini artırmaya, koruyucu ekipman olmadan çalışmaya zorlanamayacağını açıkladı.

Konut İşçileri Sendikası'ndan yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs salgınının derinleşmesiyle tüm sektör ve iş kollarında olduğu gibi sermayedarların ve patronların konut işçilerinin üzerindeki baskısının da arttığı belirtildi.

Sendikadan yapılan açıklamada, salgın nedeniyle işveren ve yöneticiler tarafından konut işçilerinin gün içerisindeki çalışma faaliyetlerinin artırılması, alan dışı faaliyetlere yönlendirilmesinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

Konut-İş aşağıdaki durumlarla karşılaşan konut işçilerinin sendikayla irtibata geçmesini istedi:

"1. Konut işçileri Kişisel Korunma Ekipmanları (KKE) olmadan çalıştırılamaz dahilinde çalıştırılması suç işlemek ile eşdeğerdir. Konut işçilerinin KKE olmadan çalıştırılması halk sağlığının tehlikeye atmasıdır.

2. KKE hijyenik tek kullanımlık eldiven, gözlük ve maske ile tamamlanmalıdır.

3. Covid – 19 virüsü bahane edilerek, ücretsiz izin veya eksik ücret ödemeleri yapılamaz.

4. Covid – 19 virüsü bahane edilerek, işten çıkartmalar yasaklanmalıdır.

5. #Evdekal çağrısı ile konutlarda oluşan nüfusu hedef göstererek gün içerisinde çıkılan servislerin sayısı çoğaltılamaz.

6. Covid – 19 virüsü bahane edilerek, ilaçlama, dezenfekte gibi çalışmalar yetkili kişiler ve kuruluşlar tarafından yaptırılmalıdır. Konut işçileri bu çalışmaların bir parçası olamaz."

