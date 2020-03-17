Karşıyaka Belediyesi'nde sigortasız çalıştırılan öğrenci/antrenör anlattı

Karşıyaka Belediyesi yüzme havuzunda antrenörlük yapan Zeynel Kirişçi’nin 18 Temmuz günü ders sırasında sol dizinde menisküs yırtılması meydana geldi. Çalıştığı belediye tarafından SGK kaydı yapılmadığı için tedavi masrafını kendisi ödeyen Kirişçi, yaşadığı maddi ve manevi mağduriyetinin ortadan kaldırılması için mücadele edeceğini söyledi.

Karşıyaka Belediyesi yüzme havuzunda antrenörlük yapan Zeynel Kirişçi’nin 18 Temmuz günü ders sırasında sol dizinde menisküs yırtılması meydana geldi. Çalıştığı belediye tarafından SGK kaydı yapılmadığı için tedavi masrafını kendisi ödeyen Zeynel Kirişçi’ye, belediye yetkilileri, şikâyetçi olması durumunda mağdurun yine kendisi olacağını ve tedavi masraflarını ödemeyeceklerini bildirdiler.

Zeynel Kirişçi’nin tedavi masraflarını ödememek için gerekirse spor kulübünü kapatıp, logoyu bile değiştirmeden Karşıyaka Belediyesi Spor Kulübü yapabileceklerini ileten spor işleri müdürü, "nasıl belediyenin kafelere yazdığı ceza ödenmiyorsa kendilerinin de aynı yöntemi izleyeceklerini" söyledi. Belediye Başkanı yardımcısı ise "Raporlu iken sana maaş veremeyiz, yasal olarak bizim 3 aylık çalışanımız değilsin, bizden önceki yönetimin hatalarından bizi sorumlu tutamazsın" diyerek, Zeynel Kirişçi’ye ödeme yapılmayacağını belirtti. Kirişçi, yaşadığı maddi ve manevi mağduriyetinin ortadan kaldırılması ve hakkı olanı alana kadar mücadele edeceğini söyledi.

Patronların Ensesindeyiz Ağına ulaşan antrenör Zeynel Kirişçi yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Karşıyaka Belediyesi yüzme havuzunda 2017 yılının Ekim ayından itibaren yüzme antrenörü olarak görev yapmaktayım. 18.07.2019 günü bahsi geçen iş yerinde ders esnasında sol dizimde menisküs yırtılması meydana geldi. 20.07.2019 günü Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Servis’inde sol dizim geçici alçıya alındı. Alçının süresi dolduğu 23.08.2019 tarihinde hastane tarafından MR istendi ve sol dizime ameliyat süresine kadar yürümemde yardımcı olması amacıyla immobilizer takıldı. 24.07.2019 tarihinde Karşıyaka Belediyesi Spor Koordinatörü Aydın Gökkaya tarafından Karşıyaka Belediyesi’nden şikâyetçi olduğum takdirde söz konusu belediyeye cezai yaptırım uygulanacağından dolayı şikâyetçi olmamam istendi. Şikâyetçi olmadığım için Karşıyaka Belediyesi Spor Kulübü’nden Kaan Akacun tarafından Barış Tıbbi Görüntüleme Merkezi’ne yönlendirildim.

Karşıyaka Belediyesi yüzme havuzunda yüzme antrenörlüğü görevime başladığım Ekim 2017 tarihinden itibaren iş gereği yapılması gereken SGK kaydım yapılmağı için sigortasız olarak çalışmakta ve antrenörlük ücretimi Ziraat Bankası’ndaki hesabıma gıda yardımı olarak almaktaydım. İşveren konumunda olan Karşıyaka Belediyesi Spor Kulübü tarafından sigortam yaptırılmadığından dolayı tedavi masraflarımın tarafımca karşılanması istendi. 27.07.2019 tarihinde, SGK kaydım gerçekleştirildi fakat herhangi bir tedavi masrafı bedeli tarafıma ödenmedi. Aynı zamanda Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nde öğrenci olmam nedeniyle maddi imkân sağlayabilmek adına motosikletimi tedavi masraflarımı karşılamak üzere 29.07.2019 tarihinde satmak zorunda kaldım.

30.07.2019 tarihinde, Ege Üniversitesi Hastanesi Ortopedi Polikliniğini’ne MR sonuçlarımı göstermek üzere muayene olmaya gittiğimde SGK kaydımın yukarıda bahsi geçen iş kazasından sonra olması nedeniyle İş Kazası Formu istendi. Daha sonra Karşıyaka Belediyesi Spor Kulübü Derneği, mail adresime İş Kazası Formunu gerekli bilgiler yetkili kişiler tarafından doldurulmadan mail olarak gönderdi. Bu nedenle, Ege Üniversitesi Hastanesi’nde tedavim gerçekleştirilemedi. Belirtilen koşullar altında 31.07.2019 tarihinde, memleketim olan Gaziantep’e ailemin yanına gitmek zorunda kaldım. 01.08.2019 günü, Özel Hatem Hastanesinde sol dizimdeki menisküs yırtığı ameliyatla tedavi edildi ve masraflarımı kendim karşıladım. Aynı tarihte, 29.10.2019 tarihine kadar geçerli iş göremez raporu hastane tarafından verildi. 16.09.2019 tarihinde Karşıyaka Belediyesi Spor İşleri Müdürü Özlem Hanım ile toplantı gerçekleştirdiğimizde kendisine faturalarımı ve iş göremez raporumu teslim ettim. Ameliyat masraflarımın karşılanacağını fakat iş göremez raporu süresince antrenörlük ücreti alamayacağım konusunda bilgilendirildim.

Maddi zorluklarım nedeniyle 21.09.2019 günü, iş göremez raporumun süresi dolmadan Karşıyaka Belediyesi yüzme havuzundaki görevime geri dönmek zorunda kaldım. 26.09.2019 tarihinde Karşıyaka Belediyesi Spor Kulübü tarafından Ziraat Bankası’ndaki hesabıma ameliyat masrafım ödendi fakat iş göremez raporu süresi dolmadığından sigorta primim karşılıksız bırakıldı.”