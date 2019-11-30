Kars Belediyesi'nde işçilerin maaşlarına haciz kondu

Kars Belediyesi’nin çalışanlarının maaşlarına önceki dönem iş yapan firma ve kişilerin açtığı dava nedeniyle haciz konuldu. Belediye tarafından yapılan açıklamada, önceki dönemde yapılan 'usulsüz ihaleler' sebebiyle haciz geldiği açıklandı.

31 Mart yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP), Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) geçen Kars Belediyesi’nin çalışanlarının maaşlarına önceki dönem iş yapan firma ve kişilerin açtığı dava nedeniyle haciz konuldu.

HDP’nin MHP’den 338 milyon 380 bin TL borçla devraldığı Kars Belediyesi’nin şu ana kadar tüm taşınmaz, hesaplar ve araçlarına haciz konuldu. Belediyede haczedilecek bir şey kalmayınca bu kez de belediyenin banka hesabında bulunan işçilerin maaşlarına haciz konuldu.

Kars Belediyesi’nin Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Yönetimimizi göreve geldiği Nisan ayından itibaren, çalışanlarımızın önceki dönemden ödenmeyen 3 aylık birikmiş maaşlarını yaşanan tüm maddi zorluklara rağmen ödemesini gerçekleştirerek, emekçi mağduriyetini giderip var olan farkı kapatmıştır. Fakat daha önceki dönemde belediyeye usulsüz biçimde iş yapmış ve resmi olarak yerine getirmesi gereken teslimi gerçekleştirmediği tarafımızda kanıtlanan Gökhan Yılmaz ve Azerhan Mutluer isimli kişilerin çalışanlarımızın bu ayki maaş hesaplarına banka üzerinden haciz koydurmaları sebebiyle ilgili maaş ödemesi yapılamayacaktır. Kamuoyuna duyurulur"

Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen ise yaptığı açıklamada, "Ne pahasına olursa olsun işçinin alınterini Karslının hakkını kimseye yedirmeyecek, yapılmamış yollar için ödemeye izin vermeyeceğiz. Yasa açıkça maaş hesabına haciz konulmaz diyorken buna göz yuman yargı etkin yolsuzluk soruşturması için niye hızlı hareket etmiyor"