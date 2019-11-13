İzmir’de DİSK’in çağrısıyla yarım günlük iş bırakma eylemi

DİSK'e bağlı sendikalar bugün İzmir’de yarım günlük iş bırakma eylemi yaptı. Konak'ta yapılan basın açıklamasında konuşan DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu ‘Kıdem tazminatımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Kıdem tazminatı son kalemizdir’ dedi.

DİSK Ege Bölgesi Temsilciliği’nin çağrısıyla bağlı sendikalara üye işçiler bugün İzmir’de yarım günlük iş bırakma eylemi yaptı.

“Kıdem tazminatının gaspına hayır, vergi adaleti şimdi” sloganıyla yapılan eylemde Konak Eski Sümerbank önünde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Basın açıklamasında konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu “Bu kadar yüksek işsizliğin olduğu bir ülkede işsizlik sigortası fonundaki kaynakları sermayeye, işverenlere aktarıyorlar. Sadece bu yıl, 2019 yılının ilk dokuz ayında İşsizlik Fonu’ndaki paradan 7,5 milyar yalnızca işsizlere ödendi, 13 milyardan daha yüksek bir miktar işverenlere teşvik adı altında aktarıldı” dedi.

Çerkezoğlu “Bu krizin bütün faturasını işçiye, emekçiye yüklemeye çalışıyorlar. Kıdem tazminatımıza el uzatıyorlar. Kıdem tazminatımızı fona devretmek adı altında gasp etmeye çalışırsanız, bilin ki sendikalı sendikasız bütün sınıf kardeşlerimizle birlikte kıdem tazminatımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Kıdem tazminatı son kalemizdir, kırmızı çizgimizdir” diye konuştu.

'VERGİYİ TABANA DEĞİL TAVANA YAYIN'

“Vergiyi tabana yayacağız diyorlar. Devletin topladığı verginin neredeyse tamamını işçiler ödüyor. İnsaf edin!" diyen Çerkezoğlu şunları kaydetti:

"Bu ülkede eğer bir vergi politikası konuşulacaksa vergiyi tabana değil tavana yayın. Az kazanandan az, çok kazanandan çok alın. Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılsın. Genel tüketim maddelerindeki KDV sıfırlamalı. Vergi yoluyla daha da yoksullaştırmaya çalışanlara karşı vergi talebini daha da yükseltmeye kararlıyız. Haklı olmak yetmez; taleplerimiz için yan yana gelmek ve mücadele etmek gerekir. Genel grev kararına biz İzmir’de hazırız.”