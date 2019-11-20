İşten çıkarmaların sürdüğü Yapı Kredi emekçilerinden açıklama

Yapı Kredi Bankası'nda yaşanan işten çıkarmalara tepkiler büyüyor. Dijitalleşme bahanesiyle yüzlerce işçi 'güvenlik' takviyesi de yapılarak işten çıkarılırken, Banka ve Finans Emekçileri Komitesi, yaşanan bu hukuksuz işten çıkarmalara karşı banka çalışanlarını Patronların Ensesindeyiz dayanışma ağıyla iletişime geçmeye çağırdı.

Yapı Kredi Bankası'nda yüzlerce işçi "dijitalleşme" adı altında işten çıkarılırken, atılan bu adıma tepkiler sürüyor.

Bankanın işten çıkarma operasyonuna devam edeceği öğrenilirken Banka ve Finans Emekçileri Komitesi, işçileri Patronların Ensesindeyiz dayanışma ağıyla iletişime geçmeye ve haksızlığa karşı mücadele etmeye çağırdı.

Banka ve Finans Emekçileri Komitesi'nin yaşanan hukuksuz işten çıkarmalara ilişkin açıklaması ve çağrısı şu şekilde:

Yapı Kredi Bankası’nda iki günde üç yüze yakın banka emekçisi işinden edildi. Önce İzmir’deki Operasyon ve Çağrı Merkezi’nden iki yüz, sonra Kocaeli’ndeki Bankacılık Üssü’nden yüz emekçi işten atıldı, şimdi ise hedefte şubelerde ve bölge müdürlüklerindeki binlerce emekçi var. Halbuki daha iki ay önce, 75. kuruluş yılı etkinliklerinde ne diyorlardı: “Biz büyük bir aileyiz, Yapı Krediliyiz.”

Şimdi ise sadece patronun keyfi yerinde, hava fırtınaya dönmeye başlayınca gizlemeye çalıştığı şirin maskesi düştü. Binaları güvenliklerle sardılar, “acil durumlar için ambulans desteğiyle” yüzlerce emekçiyi dijitalleşme bahanesi ile kapı önüne koydular. Oysa dijitalleşme hayata zaman yaratacak, çalışma saatlerini düşürecek, emekçilerin yaşamını kolaylaştıracaktı. Patron bu bozuk düzende teknolojiyi emekçinin ürettiğinden daha çok çalmanın, sömürüyü derinleştirmenin yolu haline getirdi.

Yüzlerce emekçiyi işinden ederek işyerinde ücretler daha da düşürülecek, hala atılmayanlar üzerindeki sömürü artacak, bankanın patronlara dağıttığı batık kredilerin yükü ve krizin maliyeti emekçilerin sırtına bindirilecek. Kısacası Koç’un gemisi yüzmeye devam edecek, emekçiler batacak!

Patron tek başına bu kadar cüretliyse gücünü bizim zaaflarımızdan almaktadır. Sarı sendikacılık yetmiyor, patronun esas korkusu emekçilerin haklılığından güç alan örgütlü hareketidir. Yasal ve bir o kadar meşru iş bırakma eyleminin yarattığı tedirginlik bunun en büyük ispatıdır. İşten atılan kardeşleriyle dayanışan şube çalışanlarına dönük en küçük bir tehdit daha kapsamlı bir şekilde protesto edilmelidir.

Banka ve Finans Emekçileri Komitesi olarak, binlerce banka emekçisine karşı işçi kanıyla beslenen bir avuç sömürücünün saldırılarına karşı hazırlıklı olmaya ve koordine olmaya çağırıyoruz. Biz hazırız, işten atılan bütün arkadaşlarımızı da henüz işten atılmayan arkadaşlarımızla birlikte hukuki bütün haklarımızı savunmak, ortak eyleme geçmek ve dayanışmak için Patronların Ensesindeyiz dayanışma ağıyla iletişime geçmeye, toplanmaya davet ediyoruz.

Patron görevini yapıyor ve etkin IK’cısının dediği gibi “değişime” çağırıyorsa, Yapı Kredi emekçisi değişimin hakkını verecektir.