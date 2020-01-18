İşten çıkarılan TM Call A.Ş. Çağrı Merkezi çalışanları haklarını arıyorlar

5 Kasım itibariyle hiçbir hakkını almadan işten çıkartılan TM Call A.Ş. Çağrı Merkezi çalışanları, Patronların Ensesindeyiz Dayanışma ve Mücadele Ağı’na ulaştı.

5 Kasım itibariyle hiçbir hakkını almadan işten çıkartılan TM Call A.Ş. Çağrı Merkezi çalışanları, Patronların Ensesindeyiz Dayanışma ve Mücadele Ağı’na ulaştı. Almanya’ya telefonla satış yapan TM Call A.Ş. Şirketi, farklı elektrik ve doğalgaz firmalarının aboneliklerini satıyordu.

PE Ağı’na ulaşan çalışanlar, Kasım ayına kadar elemanlarına satış yaptırmaya devam eden şirketin bu süre içerisinde maaş ödemelerini aylarca geciktirdiğini ve eksik yatırdığını belirttiler. Patron, son olarak 5 Kasım’da herhangi bir tazminat ve maaş ödemesi yapmadan 40 kadar işçiyi işten attı. Bu çalışanların arasında sigortasız çalıştırılan işçiler de vardı. İşçiler, maaşlarının asgari ücretten gösterildiğini ve maaşların geri kalan kısmının ise elden verildiğini söylediler.

TM Call A.Ş. şirketinin tek yetkilisi olan ve borcunu inkar etmeyen Tansel Güner, aynı zamanda Türkiye‘nin 24 ilinde şubesi olan ACC A.Ş. şirketinin de İzmir Şube Müdürlüğü’nü yürütüyor. Bu şirkete de, mali açıdan çok getirisi olan EEG Autark GmbH şirketinin projesini taşıdığı belirtiliyor. Bu projede solar enerji panellerinin satışlarının yapıldığı biliniyor. Onunla birlikte ACC A.Ş. şirketine geçirilen seçili elemanlarına da eksik maaşlarını buradan ödeyeceğini vaat ettiği ancak burada da ödeme yapmayarak çalışanların mağduriyetlerini kullanmaya devam ettiği bildirildi.

Hiçbir açıklama yapılmadan işten çıkartılan emekçiler, hâlâ herhangi bir ücret alamadıklarını söylerken patronları Tansel Güner’in defalarca ödeyeceğini söylemesine rağmen hiçbir ödeme gerçekleştirmediğini belirttiler. Uzun süredir oyalanan ve tüm haklarını almak isteyen emekçiler, haklarını elde edene kadar mücadele etmekte kararlı olduklarını ifade ettiler.