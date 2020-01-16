İstanbul Metro inşaatının işçileri anlatıyor: Maaşlar düzensiz, yemekler kurtlu

Vizyon Grup Yönetim firmasına bağlı güvenlik işçileri Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı'na konuştu. Şubat ayından beri düzenli maaş alamayan işçiler, sürekli mesaiye kaldıklarını, kendilerine kurtlu yemek verildiğini ve eksik kıyafet aldıklarını anlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Dudullu-Bostancı metro şantiyelerinde Şenbay-Kolin-Kalyon Yapım Ortaklığı’nın taşeronlarından Vizyon Grup Yönetim firmasına bağlı güvenlik işçileri Patronların Ensesindeyiz Ağı’na konuştu.

Biri yaklaşık 3 ay önce işten çıkartılan, bir diğeri ise hala çalışmakta olan işçiler 2019’un Şubat ayından beri ücretlerini düzenli olarak alamadıklarından ve kötü çalışma koşullarından bahsettiler.

'HAKSIZ YERE İŞTEN ÇIKARILDIM, TAZMİNATIMI ALAMADIM'

İşten çıkartılan emekçi “2.5 senedir çalıştığım yerden çalışırken uyuyor bahanesiyle işten çıkarıldım. İşin gerçeği ise şu: Kulübede kapanmış elime geçen üç kuruş paranın hesabını yapmaya çalışlırken uzaktan bir fotoğrafımı çekmişler, bunu gerekçe göstererek de işten çıkardılar. Böyle olunca tazminatımı da alamadım. İçerde yaklaşık 3 aylık maaşım duruyor. Borçlarım olduğunu, ihtiyacım olduğunu bile bile yaptılar bunu. Asıl nedense kabullenmeyip yapılmayan ödemeleri sormam. Çünkü onlara tecrübesiz, daha düşük ücret verebilecekleri, sesini çıkartmayan çalışanlar lazım. Benim gibi onlarca mağdur var, türlü bahanelerle işten çıkartılan. Çoğu arkadaşımız da işsizlik korkusundan seslerini çıkartamıyor ama hiçbirinin atılmama garantisi yok, eğer bir torpilleri yoksa” dedi.

KURTLU YEMEK VERDİLER, EKSİK KIYAFET VERDİLER

Normalde 2 gün gündüz, 2 gün gece vardiyasında çalışmaları gerekirken sık sık aynı gün işe çağırıldıklarını söyleyen bir işçi, iş kıyafetlerini bile eksik verdiklerini söyledi. Kurtlu, bozuk, çürük yiyecekler getirmesine rağmen şirketin konuyu örtbas edip aynı yemek firmasıyla çalışmaya devam ettiğini söyleyen işçiler, adam kayırmacılık ve çalışanların birbirini ihbar etmeleri üstüne bir sistem kurulduğunu belirttiler. Öyle ki işçilerin iddiasına göre şantiyelerde olan işçi cinayetleri dahi sıradan kaza gibi gösterilerek ana firmalara zarar gelmesinin önüne geçilmeye çalışılıyor.

'ŞUBAT AYINDAN BERİ MAAŞLAR DÜZENLİ YATMIYOR'

Halen aynı yerde çalışmaya devam etmekte olan bir işçi ise ”2019’un Şubat ayından beri ücretlerimizi düzenli yatırmıyorlar. Sorduğumuzda da geçiştiriyorlar. Zaten çok düşük ücretler alıyoruz bir de parça parça yatırınca hiçbir işe yaramıyor, geçim derdimiz katlanıyor. Çalıştığımız projeler bitince de başka yerde çalıştırmak yerine işten çıkartıyorlar. Bazı arkadaşlarımızı haklarından vazgeçtiklerini gösteren bir sözleşme imzalatıp yapmaları gereken ödemeden çok daha azını verip işten çıkarttılar. Ben şimdilik devam ediyorum ama aynı şeylerin başıma gelmemesinin hiçbir garantisi yok.” dedi.

Başlarına gelenlerin bir arada durmamaktan kaynaklandığını belirten emekçiler, zaten taşeron oldukları için sendikalarının bile olamadığını, örgütsüz oldukları için haklarını bilemediklerini söylediler.

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