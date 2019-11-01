İstanbul Havalimanı’nda 300 işçi iş bıraktı

İstanbul Havalimanı’nda dün yaşanan iş cinayetinin ardından iş bırakan yaklaşık 300 işçi pazartesi gününe kadar gerekli önlemler alınmazsa sahaya çıkmayacaklarını söyledi.

İstanbul Havalimanı işçileri, dün yaşanan iş cinayetinden sonra bu sabah işe çıkmayarak yemekhanede tepki gösterdi. İş bırakan yaklaşık 300 işçi, gerekli önlemler alınana kadar sahaya çıkmayacaklarını söyledi. Taşeron firma sorumlularına kamu davası açıldı. Ancak bu kişiler denetimli serbestlik kararı ile serbest bırakıldı.

AYDINLATMA YOK

Evrensel’in haberine göre, İstanbul Havalimanında DHL kargo firmasının alt yüklenici firması Berko inşaatta havalandırmacı olarak çalışan 18 yaşındaki Mehmet Aydın, 31 Ekim'de asansörün şaft boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. Çalışma arkadaşları Van Erciş'ten amcaları ile çalışmaya gelen Mehmet Aydın'ın bir hafta sonra sözleneceğini ifade ederken, şantiyede fazla mesai ile çalıştıklarını, yürüyüş yollarında aydınlatma ve ışık olmadığını ve cep telefonu ışığı ile yürümek zorunda kaldıklarını belirtti.

Şantiye iş güvenliği önlemlerinin alınmadığını söyleyen işçiler, yürüyüş yolundaki karanlıkta asansör boşluğunun kapatılmadığını, sabitlenmediğini ifade ederek, Mehmet Aydın'ın akşam mesaisinden çıkarken karanlıkta merdiven girişi zannedip önlem alınmayan asansör boşluğuna yönelmesinden kaynaklı şaft boşluğuna düştüğünü düşündüklerini belirtti.

MERDİVEN BOŞLUĞU KARANLIK VE KORKULUK YOK

İşçiler ışıksız inip çıktığı merdivenleri görüntüledi. Merdivenlerin ışıksız nasıl inildiğini göstermeye çalışan işçiler, merdivenlerde korkuluk da olmadığını söyledi. İşçiler, aydınlatma ve korkuluk yapılmasını talep ediyor.

4 KASIM'A KADAR ÖNLEM ALINMAZSA ÇALIŞMAYACAKLAR

İstanbul Havalimanında çalışan yaklaşık 300 işçi, iş bırakma eylemi yaparak iş cinayetine tepki gösterdi. 4 Kasım Pazartesi gününe kadar gerekli önlemler alınmazsa iş başı yapmayacaklarını söyledi. İşçiler, "Bu havada bile kötü koşullarda çalıştırılıyoruz. Hava çok soğuk ve taşeron firma da ana firma da bir mont bile dağıtamadıklarını söylüyor." dedi.