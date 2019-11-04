İşe girerken boş sözleşme imzalatıyorlar!

Birçok şirkete tesis yönetim hizmeti veren Mplus Grup'ta işe giren işçilere boş sözleşme imzalatılıyor.

Emlak Konut, Suryapı, Ağaoğlu, Varyap, Sinpaş gibi pek çok inşaat şirketi ve pek çok toplu konutun içinde bulunduğu 36 ayrı yere tesis yönetim hizmeti veren MPlus Grup çalışanları yaşadıkları sorunları Patronların Ensesindeyiz Ağı’na iletti.

MPlus işçilerinin aktardığına göre, şirket iş alırken işçilerin bir kısmına sözleşme içerisinde boş bir sayfaya imzalattırıyor. Bu sözleşme, işten keyfi çıkarma için el altında tutuluyor. Bu sayede işçiler üzerinde baskı kuruluyor.

Şirkette işten çıkarılıp hakları ödenmediği için patron ile davalık olan pek çok işçi bulunuyor. Çalışanlar işten çıkarılan işçilere haklarının verilmediğini, özellikle kıdem tazminatı alamayan birçok işçi olduğunu aktardı.