'İşçilerin birliği başkanları yenecek'

Maltepe Belediyesi’ne bağlı şirketlerde çalışan Genel-İş Sendikası üyesi işçiler direnişlerinin devam edip etmeyeceğine dair oylama yapıyor. İşçiler belediye yöneticilerinin dün yapılan görüşmede aynı teklifle geldiğini belirtti.

Maltepe Belediyesi’ne bağlı şirketlerde çalışan Genel-İş Sendikası üyesi işçiler direnişlerinin devam edip etmeyeceğine dair oylama yapıyor. Oylama sandığı bugün saat 15.00'a kadar Aydınevler'de eylem alanında duracak.

Maltepe Belediyesi’ne bağlı şirketlerde çalışan Genel-İş Sendikası üyesi işçiler, üç temizlik işçisinin daha işten çıkarılması üzerine Aydınevler’de eyleme başlatmıştı.

Dün CHP'li belediye yöneticileri ve sendika temsilcileri yaşananlara ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi.





Yapılan görüşmede yöneticilerin teklifi şu şekilde oldu:

-270 TL zam

-Mayıs 2020'den itibaren 40 saat çalışma

-Atılan işçilerin işlerine geri alınması

İşçiler daha önce yapılan tekliflerin aynısı olan bu teklifi kabul edip etmeyeceklerine oylama sonucunda karar verecek.

Maltepe Belediye işçilerini işten atılan Üsküdar Belediyesi işçileri de ziyaret etti.