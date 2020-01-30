İncirlik Üssü'nde işten çıkarmalara karşı eylem

Adana İncirlik Üssü'nde ABD'li Vectrus şirketinin 424 işçiyi işten çıkarmasına karşı eylem yapıldı. Türk Harb-İş'in ve işten çıkarılan işçilerin çağrısıyla yapılan eyleme TKP üyelerinin katılmasına polis engel oldu.

Türk Harb-İş Sendikası, Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan İncirlik Hava Üssü'nde çalışan 424 işçinin işten çıkarılmasına karşı bir eylem gerçekleştirdi.

Saat 17.00'de İncirlik Nizamiyesi önünden tren hattına kadar yapılan yürüyüşle başlayan eylemde ilk sözü Türk Harb-İş Adana Şube Başkanı Erdal Akalın aldı.

Akalın yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Vectrus şirketi, sendikamıza 890 emekçi kardeşimizden 424'ü Adana, 15'i Ankara olmak üzere toplamda 439 işçi ve emekçi kardeşimizin iş akitlerini fesih edeceğini bildirmiştir. Bu kabul edilemez işçi kıyımına dur demek için Türk Harb-İş sendikası olarak o tarihten bu yana gerek alanlarda gerek masa başında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Tam da toplu iş sözleşmesi döneminde böyle bir işçi kıyımının ne anlama geldiğini biz çok iyi anlamaktayız. Haklı olduğumuz davada her türlü yasal hakkımızı kullanmaya devam edeceğiz."

Erdal Akalın'dan sonra söz alan Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan ise şunları söyledi:

"Toplam 439 işçinin işten çıkarılacağı bize 20 Ocak tarihinde bildirilmiştir. Bu tarihe dikkatinizi çekmek istiyorum. 4857 sayılı İş Kanununun toplu işten çıkarmayı tarif eden 29. maddesi gereğince işveren tarafından bizlere ve Bölge İşkur Müdürlüğü'ne bildirilmiştir. Bildirirken gerekçelerini de bildirmişler. Gerekçelerini sizinle paylaşıyorum. Irak ve Suriye'deki operasyonlarda azalma ve sona erme kararı alınması...

Bunu bize 20 Ocak 2020 tarihinde bildiriyorlar. Bu tarihten iki hafta önce basında çıkan haberler ABD'nin bölgedeki operasyonlarını bitirmediğini gösteriyor. Siz bizim aklımızla dalga mı geçiyorsunuz? İşçilerin mağdur edilmesine boyun eğmeyeceğiz."

Üste çalışan işçilerin, işçi yakınlarının ve Adana Demirspor taraftarlarının katıldığı eylem, "İşçiyiz, güçlüyüz, kazanacağız!" sloganıyla sona erdi.

POLİS PATRONA KALKAN OLDU, TKP'LİLERİ ALANA ALMADI

Sendikanın ve işten çıkarılan işçilerin çağrısıyla gerçekleştirilen eyleme katılmak isteyen TKP üyelerine Güvenlik Şube ve Çevik Kuvvet polisleri engel oldu.

Eylemin yapılacağı İncirlik Üssü'ne giden TKP üyeleri yanlarında getirdikleri "Boyun Eğme" dövizlerini açarak beklemeye başladı.

İşçilerin ve ailelerinin de "Boyun Eğme" dövizlerini alarak açması emniyeti rahatsız etti. Bir süre sonra TKP'lilerin yanına gelen Güvenlik Şube polisleri sendikanın farklı döviz istemediğini ileri sürerek dövizleri zorla toplamaya başladı. Duruma tepki gösteren ve sendika yetkilileriyle görüşmek isteyen TKP üyeleri önce çembere alınıp sonra Çevik Kuvvet polisleri de devreye sokularak zorla alandan uzaklaştırıldı.