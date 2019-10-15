IMF Türkiye’nin işsizlik tahminini yükseltti

Türkiye’nin büyüme tahminini 2019 yılı için yüzde eksi 2,5’ten 0,2’ye yükselten IMF, işsizlik tahminini ise 2019 için yüzde 12,7’den 13,8’e çıkardı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisi için 2019 yılı büyüme tahminini yüzde eksi 2,5’ten yüzde 0,2’ye; 2020 yılı büyüme tahminini ise yüzde 2,5'ten yüzde 3'e yükseltti.

IMF Türkiye'nin işsizlik tahminlerini de yüksetti. Buna göre IMF’nin 2019 yılı için işsizlik tahmini yüzde 12,7’den yüzde 13,8’e çıkarken 2020 yılı tahminiyse yüzde 11,4’ten yüzde 13,7’ye çıktı.

KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNLERİNİ DÜŞÜRDÜ

2019 ve 2020 yıllarına ilişkin küresel büyüme tahminini yeniden düşüren IMF’nin yayımladığı raporda, küresel ekonomik büyümenin bu yıl için yüzde 3,2'den yüzde 3'e, 2020 için de yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e çekildiği belirtildi.

IMF'nin raporunda, küresel ekonominin "senkronize yavaşlama" ile karşı karşıya bulunduğu belirtildi. Raporda "2019 küresel büyüme tahmini bu nedenle yeniden aşağı yönlü revize edilerek yüzde 3’e düşürüldü. Bu küresel finansal krizden sonra en yavaş hız" denildi.

IMF gelişmiş ekonomiler için 2019 yılı büyüme beklentisini yüzde 1,9’dan yüzde 1,7’ye, 2019 yılı gelişen ekonomiler için büyüme beklentisi ise yüzde 4,1’den yüzde 3,9’a düşürdü.

Raporda ABD'nin 2019 yılı büyüme tahmini yüzde 2,6’dan yüzde 2,4’e, Avro Bölgesi tahmini yüzde 1,3’ten yüzde 1,2’ye indirildi.