İGDAŞ çalışanı Kovid-19'dan yaşamını yitirdi, dün hastaneden taburcu edilmişti

İGDAŞ çalışanı Bengül Demirel Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden dün taburcu edildi. 40 yaşındaki Demirel bugün evinde yaşamını yitirdi.

İGDAŞ'ta geçtiğimiz günlerde Kovid-19 testi pozitif çıktığı için Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Küçükyalı Müşteri Hizmetleri biriminde çalışan Bengül Demirel yaşamını yitirdi.

Demirel iki çalışanında Kovid-19 çıkmasına rağmen düne kadar kapatılmayan İGDAŞ Maltepe Hizmet Binasında çalışırken koronavirüse yakalandı. Demirel Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görmeye başlamıştı. 40 yaşındaki Bengül Demirel, dün hastaneden taburcu edilmişti. soL'un edindiği bilgiye göre aynı zamanda şeker hastalığı olan 3 çocuk annesi Bengül Demirel bugün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Artık kapatılan Maltepe Hizmet Binasında daha önce 2 çalışanın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, buna rağmen bu binada hizmet verilmeye devam edildiğini belirten İGDAŞ emekçileri dün Patronların Ensesindeyiz Ağı'na yaptıkları açıklamada şu anda 20’ye yakın işçide Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyumlarını aldıklarını belirtmişlerdi.

