İBB'den İGDAŞ işçisinin ölümüne ilişkin açıklama: İlk kaybımızı verdik

İGDAŞ çalışanı Bengül Demirel Kovid-19 nedeniyle dün yaşamını yitirmişti. Demirel'in ölümü sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi.

İGDAŞ'ta geçtiğimiz günlerde Kovid-19 testi pozitif çıktığı için Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Küçükyalı Müşteri Hizmetleri biriminde çalışan Bengül Demirel yaşamını yitirdi.

Demirel iki çalışanında Kovid-19 çıkmasına rağmen önceki güne kadar kapatılmayan İGDAŞ Maltepe Hizmet Binasında çalışırken koronavirüse yakalanmıştı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Demirel'in ölümünün ardından, "İBB ailesi olarak küresel salgında maalesef ilk kaybımızı verdik. İGDAŞ çalışanımız Bengül Demirel bugün yaşama veda etti. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve İBB ailemize başsağlığı dileriz" açıklamasında bulundu.