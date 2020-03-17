Haydarpaşa arkeolojik kazı direnişi Yol TV’de

Haklarını kazanan Haydarpaşa arkeolojik kazı direnişi işçilerinden Sinan Küçük ve Patronların Ensesindeyiz dayanışma, haberleşme ve mücadele ağı temsilcisi Selahattin Kural yarın saat 20.00’de, Yol TV Grev Gözcüsü programına konuk olacak.

Kazanımla sonuçlanan Haydarpaşa arkeolojik kazı direnişini konuşmak üzere kazı işçisi Sinan Küçük ve Patronların Ensesindeyiz dayanışma, haberleşme ve mücadele ağı temsilcisi Selahattin Kural 18 Mart Çarşamba saat 20:00’de, Yol TV Grev Gözcüsü programına konuk olacaklar.

Haydarpaşa kazı alanında ödenmeyen maaşlarını almak için iş bırakan ve basın açıklaması yapan kazı işçileri mücadeleleri sonucunda haklarını aldı. Haydarpaşa arkeolojik kazı direnişini konuşmak üzere kazı işçisi Sinan Küçük ve Patronların Ensesindeyiz dayanışma, haberleşme ve mücadele ağı temsilcisi Selahattin Kural 18 Mart Çarşamba saat 20.00’de, Yol TV Grev Gözcüsü programına konuk olacak.