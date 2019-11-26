Havalimanı inşaatında işçilerin vinç üzerindeki eylemi sürüyor

Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin üç aydır ödenmeyen maaşları için başlattığı eylem sürüyor. Bugün de yaklaşık 10 işçi kule vince çıkarak maaşlarının ödenmesini talep etti.

Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin üç aydır ödenmeyen ücretlerinin ödenmesi için başlattıkları eylem sürüyor.

Sözcü'den Mehmet Serbes'in haberine göre 15 Aralık 2011 yılında ihale edilen, temeli ise 28 Mayıs 2013'te atılan Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatında işçilerin başlattığı eylem sürüyor.

Müteahhidin taahhütlerini yerine getiremeyip işi bırakmasının ardından yeniden ihale edilmesine rağmen altyapı ve üstyapı inşaatında aradan geçen 9 yıllık süre içinde ilerleme sağlanamayan Çukurova Havalimanında üç aydır maaş alamadıklarını belirten işçilerin önceki gün başlattıkları eylem yeni katılımlarla devam ediyor.

Üç aydır maaş alamayan işçilerden 50 metre yükseklikteki kule vincin üzerine çıkanların sayısı arttı. Dün bir işçinin çıktığı kule vinçlere bugün yaklaşık 10 işçi çıktı. İşçiler vinçten inmelerini isteyen firma yetkilileri ve jandarmaya “Haklarımızı, alın terimizin karşılığını istiyoruz. Maaşlarımız ödenene kadar inmeyeceğiz" dediler.

