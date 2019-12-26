Hak-İş’ten asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılamaktan uzak

Hükümet yanlısı Hak-İş’ten açlık sınırında belirlenen asgari ücrete ‘beklentileri karşılamaktan uzak’ açıklaması geldi. Hak-İş Genel Başkanı Arslan ‘Gelinen noktada, taleplerimizin tam olarak karşılanmadığını görüyoruz’ dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan 2020 yılı için net 2 bin 324 lira olarak belirlenen asgari ücretin çalışanların beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu belirtti.

Arslan yazılı açıklamasında “Hükümet ve işveren kesiminin tartışmalı olsa bile enflasyonun üzerinde bir asgari ücrette buluşmuş olmasını önemli buluyoruz. Ancak belirlenen rakamın çalışanların beklentileri ve asgari yaşam standardını karşılamaktan uzak olduğu da bir gerçektir” dedi.

2020 yılı için geçerli olacak asgari ücret konusunda üç işçi konfederasyonunun ortak açıklamada bulunarak taleplerini ilettiklerini belirten Arslan “Ancak gelinen noktada, taleplerimizin tam olarak karşılanmadığını görüyoruz” dedi.

GELECEK YILA BIRAKTI

Arslan açıklamasında şunları kaydetti:

“HAK-İŞ olarak, asgari ücretin belirlenmesinde sadece tek bir çalışanın dikkate alınmasından vazgeçilmesi, çalışanın ailesi ile birlikte ele alınması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Asgari ücret, çalışanların asgari yaşam standardını sağlamanın bir aracı olarak belirlenmelidir. Asgari Ücret Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hariç ve net olarak açıklanmalıdır. Ücretlerin Asgari Ücrete tekabül eden kısmı vergiden muaf olmalıdır. Asgari Ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oran yüzde 10 olmalıdır.

Açıklanan rakam, bu yıl konfederasyonlar tarafından başlatılan sürecin gelecek yıl daha erken başlatılması, kapsamlı ve etkin çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Yeni dönemde işçilerin beklentilerinin tam olarak karşılandığı bir asgari ücret hayırlı olacaktır.”

