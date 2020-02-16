Güvenlik işçisi hak gaspına boyun eğmedi, hakkını aldı

'Zirve Güvenlik Temizlik Hizmetleri' adlı şirkette görev yapan bir güvenlik görevlisi Patronların Ensesindeyiz Ağı’na çalışma koşulları ve haklarını alamama sürecine ilişkin bilgi verdi.

“Zirve Güvenlik Temizlik Hizmetleri” adlı şirkette görev yapan bir güvenlik görevlisi, hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı. Haklarının verilmemesi üzerine arabulucuya giden, burada hak ettiğinin altında bir ücrete şirket avukatlarıyla anlaşmak zorunda kalan işçi, bu paranın da ödenmemesi üzerine Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaştı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na çalışma koşulları ve haklarını alamama sürecine ilişkin bilgi veren işçi, Ankara’da Kalyon’a ait güneş enerjileri paneli fabrikasının inşaatında güvenlik olarak çalıştığını söyledi.

Burada zor şartlar altında uzun saatler mesai yaptıklarını belirten işçi, 11,5 ay çalıştığı işin ardından bir yılının dolmasına sayılı günler kala hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını aktardı.

Asgari ücret aldığını, cumartesi günleri çalıştığını, pazar günleri de öğlen gidip pazartesi sabaha kadar inşaatta görev yaptığını aktaran işçi, gece çalışmalarında 7,5 saatin üstündeki her saat fazla mesai kapsamına girmesine rağmen bu ücretlerin de kendisine ödenmediğini, ayrıca resmi tatil ve bayramlardaki mesailerini de alamadığını söyledi.

'İHTİYAÇ OLMASA KİM BU KOŞULLARDA ÇALIŞIR Kİ?'

Akşam 18.00 sabah 08.00 arasında çalışmasına rağmen fazla mesai ücretlerinin ödenmemesinin yanı sıra çalışma koşullarının da oldukça zorlu olduğunu belirten işçi yemek ve ulaşım desteği de olmadığını, bunları da kendi cebinden karşılamak zorunda kaldığını dile getirdi.

Emekli olmasına rağmen çalışmak zorunda olduğunu, bu koşullarda başka türlü geçinmenin de mümkün olmadığını aktaran işçi, “Zaten ihtiyaç olmasa kim bu koşullarda çalışmayı kabul eder ki? Bir gün inşaatta elektrikler kesildi, Ankara’da malum havalar çok soğuk. Buna hemen çözüm bulunmasını istedim ancak “ateş yakın” diye yanıt aldım. Soğuktan işçiler mahvoldu. Sadece yöneticilerin katlarında kaloriferler var, işçilerde yok. Daha sonrasında gerekçesiz olarak, bir yılım dolmak üzereyken işten çıkarıldım. Alacaklarım kalınca arabulucuya gittik, hakkımız olan 10 binse acil paraya ihtiyaç olduğu için bunun çok daha altında bir ücreti kabul etmek zorunda kaldım. Ancak anlaşmaya imza atılmasına rağmen bu ücret de ödenmedi” dedi.

PE GÖRÜŞMESİ SONRASI İLK TAKSİT ÖDENDİ

Patronların Ensesindeyiz avukatlarının ve işçinin hukuki süreç başlatılacağını aktardığı şirket yetkilileri, bu görüşmenin ardından işçinin alacağının ilk bölümünü işçiye yatırdı.

Güvenlik emekçisi, zaten zor koşullarda çalıştıklarını, bir de haklarının çalınmasıyla karşı karşıya kaldıklarını belirtirken, bunun için işçilerin yalnız kalmaması gerektiğini, hep birlikte mücadele etmesi gerektiğini söyledi.