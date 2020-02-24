Güngören'de bir işyerinde patlama

İstanbul'un Güngören ilçesinde bir işyerinde meydana gelen patlama ve çıkan yangında bir kişi yüzünden yaralandı.

İstanbul Güngören'de bulunan 5 katlı binada bir işyerinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası 4. kattaki işyerini alevler sardı. Patlamada bir kişi yüzünden yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Sanayi Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde plastik üretimi yapan işyerindeki patlamanın solüsyon sıkışması sonucu meydana geldiği belirtildi. Binada bulunan Ali Argun yüzünden yaralandı. İşyerine ait bir minibüste de maddi hasar oluştu.