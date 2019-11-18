Gaziantep Valiliği mühendisin ölümüyle ilgili eleştirileri 'ideolojik' buldu

Gaziantep Valiliği cami inşaatında çöken iskelenin altında kalarak yaşamını yitiren mühendis Küçükcan’ın enkazdan çıkarılmasından 24 saat önce yaşamını yitirdiğinin değerlendirildiğini açıkladı. Valilik eleştirilere konunun ‘ideolojik ve siyasi tatmin amaçlı kullanıldığını’ ileri sürerek yanıt verdi. Vali Gül, Küçükcan’ın sağ olarak bulunduğunu açıklamıştı.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında çöken ahşap iskelenin altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan’la ilgili valilik tarafından bir açıklama yapıldı.

Küçükcan’ın cansız bedenine 33 saat sonra ulaşılmış ancak Gaziantep Valisi Davut Gül olay yerinde yaptığı açıklamada Küçükcan’ın sağ olarak kurtarıldığını söylemişti. TMMOB’dan bugün yapılan açıklamada da "cami inşaatının bir mühendislik ürünü olmadığını" belirtilmiş ve kurtarma çalışmalarındaki eksikliklere işaret edilmişti.

Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamada mühendis Küçükcan’a iskelenin çökmesinden 33 saat sonra 16 Kasım saat 00.45’te caminin doğu bölümünde ulaşıldığı belirtildi.

VALİLİK: GÜL'ÜN KONUŞMASI TEŞEKKÜR AMAÇLIYDI

Valilik açıklamasında “Korkut Küçükcan’a ilk ulaşan gönüllüler; çevrelerine canlı olduğunu söylemiş, UMKE ekipleri hızla ambulansa ulaştırmış, ambulansta yapılan ilk tespitte ise vefat ettiği anlaşılmıştır” denildi.

Açıklamada “Valimiz Davut Gül’ün yaptığı konuşma enkazdan sağ çıkarıldığını duyurmak amaçlı değildir. Gece gündüz demeden çalışan, bekleyen, dua eden kişilere yönelik teşekkür amaçlıdır. Olayın seyrine bakıldığında orada bulunan ve konuşmayı dinleyen herkes, gönüllü işçiler tarafından Korkut Küçükcan’ın canlı bulunduğunu duyarak bunu alkışlayan kişilerdir” ifadelerine yer verildi.

ÖLÜMÜNDEN 24 SAATTEN FAZLA SÜRE GEÇTİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Küçükcan’ın kesin ölüm saatinin patoloji sonuçları ırtaya çıktığında tespit edileceğini açıklayan valilik mühendisin ön otopsi sonucunda ölümün baş kısmından aldığı ağır darbe sonucu beyin travmasına bağlı olarak gerçekleştiği ve üzerinden 24 saatten fazla bir süre geçtiği değerlendirildiğini belirtti.

'TÜRKİYE'DE BUNA EŞDEĞER BÜYÜKLÜKTE BİR İNŞAAT KAZASI OLMADI'

“Türkiye’de buna eşdeğer büyüklükte bir inşaat kazası olmamıştır” açıklaması yapan Gaziantep Valiliği “1.500-2.000 kamyon büyüklüğünde, birbirine çivili, altında insan olan, çalışma alanı dar ve yeni kazalara açık bir yerde enkaz kaldırma işlemi değil arama kurtarma çalışmaları yapılmıştır” diye belirtti.

'KAZANIN SEBEBİ FEN VE SANAT KAİDELERİNE UYGUN YAPILMAMASI'

Valilik ayrıca “Bazı kesimlerin bu üzücü olayı ideolojik ve siyasi tatmin aracı olarak kullanması en çok merhum Korkut Küçükcan ve ailesini üzecektir. Kazanın meydana gelmesinin sebebi camide inşaatın olması değil, fen ve sanat kaidelerine uygun yapılmamasıdır” iddasında bulundu.

