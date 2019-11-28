Gaziantep Şehir Hastanesi inşaatında 100 işçi işten çıkarıldı

Ödenmeyen maaşlarla gündeme gelen Gaziantep Şehir Hastanesi'nde bu sabah 100 işçi işten çıkarıldı. Sözleşmedeki '2 aylık tazminatsız çıkarma' ibaresini kullanan firmanın işçi çıkarmaya devam edeceği belirtiliyor.

Gaziantep Şehir Hastanesi inşaatında bu sabah 100 işçi işten çıkarıldı.

Ana yüklenici firma olan CCN'ye taşeronluk yapan Nek Group 100 işçiyi tazminat ödememek için işten çıkardı. Sözleşmede belirtilen "2 aylık tazminatsız çıkarma" ibaresi nedeniyle istediği gibi işçi çıkaran firma, işçi çıkarmaya devam edecek.

İnşaat, işçilerin işten çıkarılmasıyla yeniden durma noktasına geldi.

Uzun süredir devam eden ve işçilerin yaşadıkları sorunlardan dolayı sık sık duran inşaatta son olarak maaşlarını alamayan işçiler çatıya çıkarak eylem yapmışlardı.