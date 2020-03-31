Galataport işçileri maaşları ödenmeden çıkarılıyor

Doğuş Holding, Galataport'ta çalışan inşaat işçilerini maaşlarını ödemeden şantiyeden çıkarıyor.

Doğuş Holding’in yapımını üstlendiği Galataport şantiyesinde çalışan inşaat işçileri maaşları ve hakları ödenmeden işten çıkarılıyor.

Geçtiğimiz hafta şantiyede çalışan işçiler, Doğuş Holding’in salgına karşı gerekli işçi sağlığı önlemleri almadan zorla çalıştırmasına karşı iş bırakma eylemi yapmışlardı. Daha sonra şantiyede 50 yaş üstü işçiler işten çıkarılmış, işçilere de koronavirüs bulaşan arkadaşlarıyla ilgili dışarıya haber sızdırmamaları konusunda baskı yapılmıştı.





Bugün Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşarak yaşadıkları süreci anlatan işçiler, alt yüklenici Primeks adlı taşeron firmada çalışan 30’a yakın işçinin işine son verildiğini ifade ettiler.

Hakları verilmeden işten çıkarılan işçiler; “Çıkarılan işçilerin çoğu İstanbul dışında yaşıyor. Şehirler arası yolculuğun yasaklandığı bu günlerde işçilere kalacak yer tahsis edilmediğinden onlarca işçi dışarıda kaldı. Şehirler arası yolculuk için ilgili resmi kuruma başvuru yapılmasına rağmen henüz iş çıkışlarımız yapılmadığı için izin verilmedi” dediler.

Bugün akşam saatlerinde işten çıkarılan ve bugün memleketlerine dönemeyecekleri için başka yerde kalmak zorunda kalan işçiler, onlarca işçinin herhangi bir sağlık taraması yapılmadan, koronavirüs vakalarının olduğu bilinen şantiyeden ailelerinin yanına gönderilerek, salgının yayılmasına sebep olunacağını belirtti.