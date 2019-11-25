Frito-Lay’da işten çıkarmalara karşı üretim duracak

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Frito-Lay Fabrikası’nda 30 işçinin işten çıkarılmasının planlandığı, buna karşı fabrikada örgütlü Tek Gıda-İş Sendikası tarafından eylem kararı alındığı öğrenildi.
Özgür Kocaeli gazetesinden Süriye Çatak Tek’in haberine göre, işten çıkarmalara karşı eylem kararı alan sendika, işçilerin işten çıkartılmasının kesinleşmesi anından itibaren üretimi tamamen durduracaklarını duyurdu.
Frito-Lay patronunun sevkıyat bölümünde daralmaya gideceği gerekçesiyle 9 işçiyi, üretim bölümünde ise taşeronlaşmaya gitmek istediği için 21 işçiyi işten çıkarmayı planladığı belirtildi.